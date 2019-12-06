Bakan Gül'den Ceren Özdemir açıklaması: İdari soruşturma başlatıldı

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Ceren Özdemir'in öldürülmesiyle ilgili yaptığı açıklamada "Bu konuyla ilgili Adalet Bakanlığı olarak da idari yönden bir soruşturma başlatılmıştır" ifadelerini kullandı.

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Ceren Özdemir cinayetine ilişkin gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bakan Gül, "Sağlam anlaşılır ve tutarlı gerekçe yargının en kuvvetli iletişim dilidir. Çünkü yargı millete kararlarıyla seslenir. Bugün bazı olaylarda özellikle sosyal medyada kamu vicdanın yanlış bilgilerle yönlendirildiğini de üzülerek görmekteyiz. Yargı kararları da elbette haber verme hakkının bir parçasıdır. Dünyanın hiçbir yerinde yargısal işleyişte kusursuzluğu yakalamanın mümkün olmadığını biliyoruz. Yargısal kararların yanlışı - eksiği elbette olacaktır. Basının da bunun haber yapması elbette doğaldır. Yeter ki doğru haber ve doğru bilgi verilsin. Çoğu zaman algı başka oluyor, olgu başka" dedi.

'Bu caninin hak ettiği cezayı alacağına inancımız tamdır'

Adalet Bakanı Gül, şöyle devam etti:

"Bu caninin hak ettiği cezayı alacağına inancımız tamdır. Bu konuyla ilgili Adalet Bakanlığı olarak da idari yönden bir soruşturma başlatılmıştır."