Milli Eğitim Bakanlığı, etek boyu ölçen okul müdürünü açığa aldı

Siirt'te Kurtalan Anadolu Lisesi müdür ve idarecilerinin, kız öğrencilerin etek ve pantolon boylarını ölçerek hakaret ettiği anlara ait ses kaydı ortaya çıktı. Okul müdürünün açığa alındığını duyuran Milli Eğitim Bakanlığı, konuyla ilgili inceleme ve soruşturma başlatıldığını belirtti.

HDP Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, Kurtalan Anadolu Lisesi Okul müdürü Fersende Karataş ve Melek Misal Ceylan'ın kız öğrencilerin etek ve pantolon boylarını ölçtüğünü, çocuklara psikolojik şiddet uyguladıklarını aktardı.

Yer; Kurtalan Anadolu Lisesi... Ses kayıtlarına yansıyanlar alenen okul müdürünün psikolojik şiddet uyguladığını ortaya koyuyor. Bir çok okulda benzer durumlar yaşanıyor. Lütfen sessiz kalmayın. Okul ve yurt müdürü işlerinin ehli değildir ve derhal görevden alınmalıdır. pic.twitter.com/8WkCWhQ4Qw — Meral Danış Beştaş (@meraldanis) 5 декабря 2019 г.

​Bir çok okulda benzer durumlar yaşandığını belirten Beştaş, "Okul ve yurt müdürü işlerinin ehli değildir ve derhal görevden alınmalıdır" dedi.

Kurtalan Anadolu Lisesi Okul müdürü Fersende Karataş ve Melek Misal Ceylan kız öğrencilerin etek ve pantolon boylarını ölçerek, saçları ile uğraşarak hakaretlerle onları rencide ediyor. Derhal görevden alınmaları gerekiyor. pic.twitter.com/ufmljsqkgD — Meral Danış Beştaş (@meraldanis) 5 декабря 2019 г.

​MEB soruşturma başlattı

Söz konusu paylaşımın sosyal medyada tepki görmesinin ardından harekete geçen Milli Eğitim Bakanlığı, okul müdürünün açığa alındığını ve soruşturma başlatıldığını duyurdu. MEB'den yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Siirt Kurtalan Anadolu Lisesinde, okul müdürü tarafından bir öğrenciye 'psikolojik şiddet uygulandığı ve hakaret edildiği' iddiasıyla ilgili, bahse konu olan okul müdürü açığa alınmış olup konuyla ilgili inceleme ve soruşturma başlatılmıştır."