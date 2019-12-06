Eski Diyanet İşleri Başkanı Bardakoğlu, 'Otelde alkol servis edilmesi caiz mi?' sorusunu yanıtladı: Müşterinin tercihi

Eski Diyanet İşleri Başkanı Ali Bardakoğlu, "5 yıldızlı bir otelde alkol servis edilmesi caiz mi?" sorusuna "Otele yerli-yabancı turist gelecek. Aralarında alkollü içki içmek isteyen olursa servisi edilmesi normaldir. Alkollü içki kullanmak o müşterinin kendi tercihidir" yanıtını verdi.