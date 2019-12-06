Edremit'in eski MHP'li Belediye Başkanı Kılıç hakkında yakalama kararı

Edremit'te 2 dönem belediye başkanlığı yapan MHP'li Tuncay Kılıç, görevde olduğu 1 Ekim 2012 günü 'zimmet, rüşvet ve görevi kötüye kullanma' suçlamalarıyla yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındı.
Tutuklanarak cezaevine konulan Kılıç, 2013 yılında şartlı tahliye kararı ile serbest bırakıldı.
Hapis cezası onandı
Yapılan yargılama sonunda Kılıç'a verilen 12 yıl 8 ay hapis cezası Yargıtay tarafından onandı.
Onama kararıyla birlikte Kılıç hakkında 20 Kasım günü yakalama kararı çıkarıldı. Polis ve jandarmanın firari Kılıç'ı aradığı belirtildi.
31 Mart yerel seçimlerinde Edremit'te MHP'den belediye başkan adayı olan Kılıç, 1999-2004 ve 2009-2014 dönemlerinde başlanlık yapmıştı.
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