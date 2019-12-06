Çinli Lisha cinayetinde yeni gelişme: Kaçıran Reina sanıklarından

Bir ithalat firmasında çalışan Çin Halk Cumhuriyeti vatandaşı Lisha Yu, 2 Ekim'de yaptığı kazanın ardından ortadan kayboldu. Olayı araştıran Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri 4 kişiyi gözaltına aldı.
Şüphelilerin ifadeleri sonrası Lisha Yu'nun cesedi Bilecik'in Söğüt ilçesine bağlı Kızılsaray köyündeki bir çiftlik evinin bölgesinde toprağa gömülü halde bulundu. Cesedin bulunmasının ardından çiftlik sahibi Abdulgaffar T. de gözaltına alındı.
'Çiftlik sahibi tanınan biri'
Haber Türk’ten Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre gözaltına alınan 6 kişiden 4'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi. Tutuklananlar arasında yer alan çiftlik sahibi Uygur Türkü Abdulgaffar T., dikkat çeken isimlerden biri. Uluslararası bir yardım derneğinin yöneticilerinden olan Abdulgaffar T.'nin, ayrıca alternatif tıp alanında tanınan biri olduğu ortaya çıktı. Abdulgaffar T. ifadesinde olayla ilgisinin olmadığını, cesedin de çiftliğinin dışında gömüldüğünü iddia etti.
Reina Katliamı dosyasındaki isim
‘Bagajda öldü’ iddiası
İddialara göre, Yunuscan T. ve ekibi, aracıyla yola çıkan Lisha Yu'yu takip etti. Bir süre sonra arkadan araca çarparak, Lisha Yu'nun durmasını sağladı. Kaza olduğunu sanan genç kadın, şüpheliler tarafından etkisiz hale getirilip bagaja konuldu. Şüphelilerin iddiasına göre çiftlik evine götürülürken de bagajda havasızlıktan öldü. Lisha Yu'nun öldüğünü gören şüpheliler iddiaya göre, genç kadının cesedini ortadan kaldırmak için toprağa gömdü.
Genç kadının cesedinin üzerinde yapılan ilk incelemelerde, herhangi bir tecavüz bulgusuna rastlanmadı. Adli Tıp Kurumu'nun hazırlayacağı rapora göre Lisha Yu'nun ölüm nedeni ortaya çıkacak.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)