Çinli Lisha cinayetinde yeni gelişme: Kaçıran Reina sanıklarından

İstanbul'da 2 ay önce esrarengiz bir şekilde ortadan kaybolduktan sonra öldürüldüğü ortaya çıkan Çinli kadın Lisha Yu'yu, Reina Katliamı dosyasında IŞİD’li sanıklardan biri olarak adı geçen Yunuscan T.'nin kaçırdığı ortaya çıktı.

Bir ithalat firmasında çalışan Çin Halk Cumhuriyeti vatandaşı Lisha Yu, 2 Ekim'de yaptığı kazanın ardından ortadan kayboldu. Olayı araştıran Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri 4 kişiyi gözaltına aldı.

Şüphelilerin ifadeleri sonrası Lisha Yu'nun cesedi Bilecik'in Söğüt ilçesine bağlı Kızılsaray köyündeki bir çiftlik evinin bölgesinde toprağa gömülü halde bulundu. Cesedin bulunmasının ardından çiftlik sahibi Abdulgaffar T. de gözaltına alındı.

'Çiftlik sahibi tanınan biri'

Haber Türk’ten Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre gözaltına alınan 6 kişiden 4'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi. Tutuklananlar arasında yer alan çiftlik sahibi Uygur Türkü Abdulgaffar T., dikkat çeken isimlerden biri. Uluslararası bir yardım derneğinin yöneticilerinden olan Abdulgaffar T.'nin, ayrıca alternatif tıp alanında tanınan biri olduğu ortaya çıktı. Abdulgaffar T. ifadesinde olayla ilgisinin olmadığını, cesedin de çiftliğinin dışında gömüldüğünü iddia etti.

© İHA / YUNUS EMRE ŞEKER-AW869048 Ekim ayında esrarengiz bir şekilde ortadan kaybolan daha sonra öldürüldüğü ortaya çıkan 31 yaşındaki Çin Halk Cumhuriyeti vatandaşı Lisha Yu

Reina Katliamı dosyasındaki isim

‘Bagajda öldü’ iddiası

Olayla ilgili çalışmalarda, iddialara göre Lisha Yu'nun kaçırılma işini Yunuscan T.'nin planladığı belirlendi. Yunuscan T.'nin adı Reina katliamı soruşturmasında IŞİD üyesi olarak geçiyordu. Hazırlanan iddianamede adı geçen şüphelinin yer aldığı dosya, daha sonra bu soruşturmadan ayrılmıştı.

İddialara göre, Yunuscan T. ve ekibi, aracıyla yola çıkan Lisha Yu'yu takip etti. Bir süre sonra arkadan araca çarparak, Lisha Yu'nun durmasını sağladı. Kaza olduğunu sanan genç kadın, şüpheliler tarafından etkisiz hale getirilip bagaja konuldu. Şüphelilerin iddiasına göre çiftlik evine götürülürken de bagajda havasızlıktan öldü. Lisha Yu'nun öldüğünü gören şüpheliler iddiaya göre, genç kadının cesedini ortadan kaldırmak için toprağa gömdü.

Genç kadının cesedinin üzerinde yapılan ilk incelemelerde, herhangi bir tecavüz bulgusuna rastlanmadı. Adli Tıp Kurumu'nun hazırlayacağı rapora göre Lisha Yu'nun ölüm nedeni ortaya çıkacak.