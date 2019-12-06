Tekirdağ'da hayali hasta ile 5 milyonluk vurguna 31 tutuklama

Tekirdağ'da SGK'yı zarara uğrattığı iddia edilen 49 şüpheliden aralarında doktorların da olduğu 31'i tutuklandı.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde, hayali kişilere piyasa değeri yüksek ilaç yazdıkları ve para karşılığı sağlık raporu verdikleri iddiasıyla gözaltına alınan, aralarında doktor ve kamu görevlilerinin de bulunduğu 49 şüpheliden 31'i tutuklandı.

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 49 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü savcılıkça serbest bırakıldı.

Tutuklanmaları talebiyle mahkemeye sevk edilen şüphelilerden 31'i tutuklandı, 15 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

5 milyon liralık vurgun

Polis ekipleri, Çerkezköy Devlet Hastanesi'nde görevli aralarında bazı doktor ve kamu görevlilerinin de bulunduğu şüphelilerin, piyasa değeri yüksek kanser, bağışıklık sistemleri ve enfeksiyon hastalıklarında kullanılan ilaçları reçete edip alarak Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) fatura ettiği iddiasıyla çalışma başlatmıştı.

Hayali kişilere reçete edilerek alınan ilaçların maliyetinin 5 milyon liranın üzerinde olduğu, şüphelilerin para karşılığı sağlık raporu da verdiği belirlenmişti.

Çerkezköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca verilen yakalama kararının ardından harekete geçen ekipler, düzenlediği operasyonda, SGK'yı zarara uğrattığı tespit edilen, aralarında doktor, ilaç mümessili, eczacı kalfası ve hastane çalışanlarının da bulunduğu 49 şüpheliyi gözaltına almıştı.