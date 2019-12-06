Kadınları aşağıladığı için açığa alınan okul müdürü, öğretmen olarak göreve döndü

İzmir'in Karaburun ilçesinde, "Örtüsüz kadın perdesiz eve benzer. Perdesiz ev ya satılıktır ya da kiralık" ifadelerinin yer aldığı bir paylaşım yaptığı için açığa alınan ilköğretim okulu müdürü Şahin Özdemir'e kınama cezası verildi. Özdemir öğretmen olarak göreve geri döndü.

İzmir'in Karaburun ilçesinde ilköğretim okulu müdürü Şahin Özdemir, sosyal medya hesabından Necip Fazıl Kısakürek’e ait olduğu iddia edilen, "Örtüsüz kadın perdesiz eve benzer. Perdesiz ev ya satılıktır ya da kiralık" ifadelerinin yer aldığı paylaşımının ardından Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan soruşturma sonrası açığa alındı.

Cumhuriyet'in aktardığı habere göre, düz öğretmen olan Özdemir'in başka bir ilçe dışına öğretmen olarak atandığı belirlendi.

Çocuklarımız kimlere emanet...?



Aşağıdaki paylaşımı yapan İzmir Karaburun İlkokulu Müdürü Şahin Özdemir...



Bir işlem yapacak mısınız @tcmeb ? pic.twitter.com/xsAj28QKFU — Ertuğrul #MKA (@ErtugrulFilizay) October 2, 2019

​Kamuoyunda tepki çeken olayı TBMM gündemine taşıyan CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ile Adalet Bakanı Abdulhamit Gül tarafından yanıtlanması istemiyle yazılı soru önergesi verdi.

Bakanlık tarafından gelen yanıtta, Özdemir’in açığa alındığı, idari yönden disiplin cezası olarak ‘kınama’ ve okul yöneticiliği görevinin üzerinden alınarak ilçe dışında bir kuruma öğretmen olarak atamasının yapıldığı belirtildi.