AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Ceren Özdemir cinayeti açıklaması: İnfaz kurumunun ihmali var mı kontrol ediyoruz

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 20 yaşındaki üniversite öğrencisi Ceren Özdemir'in Özgür Arduç adlı cezaevi firarisi tarafından bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin olarak değerlendirmelerde bulundu. Gereken tüm adımları atacaklarını vurgulayan Çelik, "İnfaz kurumunun ihmali var mı kontrol ediyoruz" dedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısı sonrası basın toplantısı düzenledi.

İlk olarak Güngören Belediyesi'nde yaşanan 'tuvalet önünde oturma' cezasıyla ilgili konuşan Çelik, "Enes gözlerinden öpüyoruz, seninle beraberiz, bu çirkin davranışı kabul etmiyoruz. Belediye meclis üyeliğine devam etmemeli" açıklamasında bulundu.

Güngören Belediyesi'nde yaşanan 'tuvalet önünde oturma' cezasıyla ilgili konuşan AK Parti Sözcüsü Çelik: Enes gözlerinden öpüyoruz, seninle beraberiz, bu çirkin davranışı kabul etmiyoruz. Belediye meclis üyeliğine devam etmemelihttps://t.co/4EzTcxZ3KO pic.twitter.com/HijUfPUkFi — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) December 6, 2019

​20 yaşındaki üniversite öğrencisi Ceren Özdemir'in Özgür Arduç adlı cezaevi firarisi tarafından bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin olarak açıklamalarda bulunan Çelik, "Ayrıntılı bir şekilde yazıldı, o ayrıntılara girmeyeceğim. Hepimizin kahrolduğu bir kayıp bu" ifadesini kullandı.

Çelik şunları kaydetti:

"Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı konuya müdahil olmuştur, en ağır cezayı alması için çalışmalarını sürdürecekler. Adalet Bakanlığımız gerekli araştırmayı yapacaklar. Biz tabii siyaset kurumu olarak üzerimize düşeni yapacağız. İnfaz kurumunun ihmali var mı kontrol ediyoruz. Kadına dönük şiddetle ilgili olarak Cumhurbaşkanımızın talimatları çok nettir. Mekanizmalar devreye sokulacaktır. Şiddetin toplum hayatının her alanından uzaklaştırılması için gereken hassasiyetin oluşturulması gerekiyor. Sosyal medyada bir sözü dönüyor, 'Benim doğum günümü kutlayın' diye. Doğum gününü kutlayarak rahmetle anıyoruz."

MHP'nin ceza infaz yasası süresinde değişiklik tasarısını beklemeye almasını da değerlendiren Çelik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli arasında herhangi bir sıkıntı olmadığını vurguladı:

"Erdoğan ile Bahçeli arasında herhangi bir sıkıntı yok. Farklı görüşler olabilir, bu doğaldır. Cumhur İttifakı'nın güçlü yürüyüşü devam ediyor."