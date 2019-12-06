Öz kızlarına istismarda bulunan baba gözaltına alındı

Tokat'ta, öz kızları 16 yaşındaki Z.Ş. ve 13 yaşındaki S.Ş.’ye istismarda bulunduğu iddia edilen baba S.Ş. gözaltına alındı.

Lise son sınıf öğrencisi olan Z.Ş., bugün okulda baygınlık geçirdi. Hastaneye götürülen Z.Ş. tedavisinin ardından okulun rehberlik öğretmeniyle görüştü.

Öğretmenine öz babası S.Ş’nin kendisi ve kız kardeşi S.Ş.’yi istismar ettiğini söyledi.

Öğretmenler durumu polise bildirdi

Rehberlik öğretmeninin polise bildirmesi üzerine S.Ş. gözaltına alındı. 2 yıldır istismara uğradığını iddia eden Z.Ş., babasının aynı şekilde kardeşi S.Ş.’ye de aynı şeyleri yaptığını öğrenince durumu anlatmaya karar verdiğini söyledi.

İki kardeş olayın ardından devlet korumasına alındı. Şüpheli baba S.Ş. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.