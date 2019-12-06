Saadet Partisi'nden 'Türkiye bunları dinledi' listesi

Türkiye’de en çok dinlenen müzikler üzerinden yapılan derlemelerde Saadet Partisi’ne göre en çok dinlenen konu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Zillet ittifakı” söylemi oldu.
Ayrıca hazırlanan çalışmada “Bunlara takıldık kaldık” başlığıyla, “verginin vergisi”, “kutuplaştırma” ve “israf yolsuzluk” gibi konular öne çıkarıldı.
Madem 2002 tarihinden beri birlikteyiz, neden bir şeylerin değişmesi için hala duralım ki?— Saadet Partisi (@SaadetPartisi) December 6, 2019
2020’ler yılları aynı olmasın! pic.twitter.com/uIch3irGHj
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