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01:42 07 Aralık 2019
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    Vali Erin: Telabyad ve Resulayn’da 4 bin yerel polis göreve başlayacak

    Şanlıurfa Valisi Erin: Telabyad ve Resulayn’da 4 bin yerel polis göreve başlayacak

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    Türkiye
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    Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Barış Pınarı Harekatı ile kontrol altına alınan Suriye’nin Telabyad kentinde yerel meclis üyeleri ve kuvvet komutanlarıyla yaptığı toplantıda 1800 civarındaki Suriyeli gencin bir hafta içerisinde eğitimlerine başlanacağını ve ardından Telabyad’da ve Resulayn’da polis gücü olarak görevlendirileceğini duyurdu.

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    Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin beraberinde 2’nci Ordu Komutan Vekili ve 7’nci Kolordu Komutanı Korgeneral Sinan Yayla, sorumlu Koordinatör Vali Yardımcıları, kamu kuruluşları temsilcileri ve Telabyad 'Yerel Meclis' üyeleri ile Suriye Milli Ordusu temsilcilerinin katılımıyla, Telabyad’da bir değerlendirme toplantısı yaptı.

    Barış Pınarı Harekatı’nın temel amacının; bölgeye huzuru, barışı ve güveni hakim kılmak olduğunu kaydeden Vali Erin, "Güvenli ve emin hale getirilen Suriye’nin bu güzel topraklarına da halkın, evlerinden, topraklarından olmuş ve emin yer arayışında bulunup Türkiye başta olmak üzere buradan göçmüş olan, muhacir durumuna düşmüş olan Suriyeli kardeşlerimizin evlerine tekrar güven içerisinde dönüşlerini sağlamaktır" diye konuştu.

    Türkiye Cumhuriyeti’nin bu harekatı, güçlü bir uluslararası lobiye rağmen yaptığını ifade eden Vali Erin, sözlerini şöyle sürdürdü:

    "Bu riski hem milletimizin selameti hem de Suriyeli kardeşlerimizin geleceği için aldık ve başardık. Tabi ki bu harekatın başarıya ulaşmasında Suriye Milli Ordusu’nun önemli katkısının olduğunun da farkındayız. Şimdi, terör ve teröristlerden temizlenen Telabyad ve Resulayn’daki 5 bin kilometrekarelik bu alana güvenin, huzurun, sükunetin ve barışın getirilmesinin zamanıdır. Tüm zamanımızı ve enerjimizi bunun için yoğunlaştırmak zorundayız. Güvenli bir ortamın oluşturulması, yöre halkının geceleyin yatağına girdiğinde selamet içinde yarına ulaşacağı düşüncesine sahip olması, her şeyden emin bir şekilde yaşıyor olması temel amacımızdır. Harekatın hemen ardından silahlı kuvvetlerimiz ve Suriye Milli Ordusu’nun işbirliği içinde yürüttüğü faaliyetler sonrasında her iki kente de büyük ölçüde geri dönüşlerin olduğunu biliyoruz. Geri dönüşler, Türk Silahlı Kuvvetleri’ne, Türkiye Cumhuriyeti’ne ve Suriye Milli Ordusuna olan güveni gösteren en açık göstergedir. Bu güveni sarsacak her türlü hareket, eylem ve sözden uzak durmamız gerektiğini özellikle ve önemle söylemek istiyorum".

    Her iki kentte 4 polis görev yapacak

    Her iki kentte ve kırsa kesimde görev yapmak üzere yerel kolluk kuvvetlerinin oluşturulmasına yönelik çalışmaların devam ettiğini ifade eden Vali Erin, mülakatı tamamlanan 1800 civarındaki Suriyeli gencin bir hafta içerisinde eğitimlerine başlanacağını ve ardından Telabyad’da ve Resulayn’da Polis gücü olarak görevlendirileceğini, ikinci grubunda göreve başlatılmasından sonra toplam 3 bin 500- 4 bin kişilik polis gücünün göreve başlayacağını dile getirdi.

    Telabyad’daki giriş çıkışlar ve buna paralel güvenlik tedbirleri, ilçede gerçekleştirilen insani yardımlar, sağlık hizmetleri ve çeşitli kamu hizmetlerinin de değerlendirildiği toplantıda, kamu kurum kuruluş temsilcileri de yaptıkları çalışmaları ve planlamalar hakkında bilgiler verdi.

    Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, Türkiye'nin operasyonunu 'egemenlik ihlali' olarak değerlendirirken, bunun bir 'işgal' olduğunu söylemişti.

    Etiketler:
    Polis, Barış Pınarı Harekatı, TSK, Resulayn, Tel Abyad, Şanlıurfa
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