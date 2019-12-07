Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan 'bir haftada 698 kaçak göçmen yakalandı' açıklaması

Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından, 7 gün 24 saat esasına göre devam eden düzensiz göçle mücadele faaliyetleri kapsamında, 29 Kasım - 05 Aralık 2019 tarihleri arasında gerçekleşen 23 olayda toplam 698 düzensiz göçmen yakalanmıştır. pic.twitter.com/5HcZPrIF8F