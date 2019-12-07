Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan 'bir haftada 698 kaçak göçmen yakalandı' açıklaması

Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, kaçak göçle mücadele faaliyetleri kapsamında, 29 Kasım-5 Aralık tarihlerinde yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi verildi.
Açıklamada, son bir haftada meydana gelen 23 olayda 698 kaçak göçmenin yakalandığı kaydedildi.
Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından, 7 gün 24 saat esasına göre devam eden düzensiz göçle mücadele faaliyetleri kapsamında, 29 Kasım - 05 Aralık 2019 tarihleri arasında gerçekleşen 23 olayda toplam 698 düzensiz göçmen yakalanmıştır. pic.twitter.com/5HcZPrIF8F— T.C. Sahil Güvenlik Komutanlığı (@sahilguvkom) December 6, 2019
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