Sputnik’e konuşan Rizayeva, İstanbul’da ilk kez düzenlenen bu etkinliğin Rusya Eğitim Bakanlığı’nın desteğinde organize edildiğini belirterek eğitim sürecine 100’e yakın Rusça öğretmenin katıldığını bildirdi.

İki aşamadan oluşan kurslarda, anaokulları, okul, liseler, üniversiteler ve diğer eğitim kurumlarından öğretmenlerin yeni ders kitapları ve modern eğitim yöntemleri ile tanışacak, çeviri tekniklerinde pratik beceriler edinecekler.

Rizyaeva, “Her bir öğretmen ilim rehberi ve Rusya’nın zengin kültür ve tarihinin temsilcisidir. Her bir öğrenciye Rusya ve Rus dünyasının çeşitliliği hakkında gerçekleri anlatmak son derece önemli” diye konuştu.

© Sputnik / Fyodor Smirnov İstanbul’da Rusça öğretmenler için mesleki gelişim kursları başladı

İstanbul’daki kurslara katılan Zvezdoçka Çocuk Merkezi’nin Başkanı Yuliya Met, “İlk günden itibaren bu kursların yararlı olduğunu söyleyebilirim. Biz katılımcılara ihtiyaç duyduğumuz, net bir metodolojik bilgi sunuldu, ders yürütme konusunda pratik öneriler verildi, yeni modern ders kitapları tanıtıldı. Çift dilli çocukları Rusçadan Türkçeye çeviri yapmayı öğretme konusunda güzel ipuçları verildi” ifadelerini kullandı.