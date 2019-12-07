Dilipak: Batı uygar bir toplum değil, bir dinleri de yok

Yeni Akit yazarı Abdurrahman Dilipak, bugünkü yazısında Batı'nın uygar bir toplum olmadığını ve bir dinleri olmadığını ifade etti.

Bugünkü yazısında Emmanuel Macron'un tartışma yaratan "NATO'nun beyin ölümü gerçekleşti" sözünü tekrar eden Dilipak, "NATO’nun 'Beyin ölümü' gerçekleşti ve AB dağılmanın eşiğinde" diye yazdı. Dilipak, "Almanya: 3 adımda özgürlük" başlıklı yazısında şunları kaydetti:

"AB ve NATO’nun geldiği noktada, Konrad Adenauer’in 3 adımda özgürlük hayalleri suya düşmüş gibi görülüyor. NATO’nun “Beyin ölümü” gerçekleşti ve AB dağılmanın eşiğinde.

Batı uygar bir toplum değil. Bir dinleri de yok. Bu ulus devletler fikrine gelmeden kendi aralarında 100 yıl savaştılar. Sonra 1600’lerin sonunda bu defa derebeyleri, seküler senyörler kiliseye karşı ayaklandılar. Ulus devletler böyle kuruldu. 'Tanrının hakkı Tanrıya, Sezar’ın Hakkı Sezar’a' diye, sömürünün baş mimarı olan kiliseden servet, silah ve iktidarı geri istediler. Bu defa devletler arasında savaşlar yaşandı. Sömürge döneminde dünyada varolan 4 büyük ırktan birini yok ettiler, birini köleleştirdiler, birini sömürdüler. Bu sömürü mirasını paylaşmak için kendi aralarında 100 yıl savaşmaları yetmedi, bir sürü savaşlar yaşadıktan sonra kendi aralarında birlik olup yine savaştılar. 2’si sıcak, biri soğuk 3 dünya savaşı 'armağan' ettiler dünyaya!? Kapitalizm dediler savaştılar, komünizm dediler savaştılar, faşizm dediler savaştılar, siyonizm dediler savaştılar, şimdi de demokrasi diye savaşıyorlar."