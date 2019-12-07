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12:26 07 Aralık 2019
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    Açıklama yapmak isteyen HDP’li milletvekilleri çevik kuvvet polisleri tarafından çembere alınarak izin vermedi. Polis, valiliğin kentteki eylem yasağı kararını göstererek açıklamaya izin verilmeyeceğini belirterek, grubun dağılması için uyarılarda bulundu.

    HDP'li Başkale, Özalp ve İkiköprü belediyesine kayyum atandı

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    Van’ın Başkale Belediyesi Başkanı HDP’li Erkan Acar’ın gözaltına alınmasının ardından yerine Başkale Kaymakamı Asım Solak, Özalp Belediye Başkanı Yakup Almaç'ı yerine Kaymakam Abdulkadir Çelik, Batman'da Beşiri ilçesine bağlı İkiköprü Belde Belediyesine de Kaymakamı Sinan Aşcı kayyum olarak atandı.

    Van Valiliği'nden yapılan açıklamada, "İlimiz Başkale İlçesi Belediye Başkanı Erkan Acar’ın hakkında 'Terör Örgütü Propagandası Yapmak' suçundan Van Cumhuriyet Başsavcılığının 2019/6714 sayılı soruşturmasının devam etmesi nedeniyle adı geçenin bu dosya kapsamında gözaltına alındığı anlaşılmıştır. Başkale Belediye Başkanı Erkan Acar, hakkında terör suçları kapsamında Van Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen 2019/6714 sayılı soruşturma ve bu soruşturma kapsamında gözaltına alınmış olması ve gözaltı sürecinin devam etmesi göz önünde bulundurularak; Anayasanın 127’ nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 47’ nci maddelerine istinaden İçişleri Bakanlığımızın 6 Aralık 2019 tarihli onayı ile geçici bir tedbir olarak görevinden uzaklaştırılmıştır. Bu nedenle Belediye Kanununun 45/2 ve 46’ncı maddeleri gereği Başkale Kaymakamı Asım Solak Başkale Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilmiştir" denildi.

    İkiköprü Belde Belediyesi'ne kayyum

    Batman'da Beşiri ilçesine bağlı HDP'li İkiköprü Belde Belediyesi'ne kayyum atandı.

    Valilikten yapılan açıklamada, İkiköprü Belde Belediye Başkanı Osman Karabulut hakkındaki "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan Batman 2. Ağır Ceza Mahkemesinin 2015/294 esas sayılı dava dosyasının derdest olduğunun anlaşıldığı bildirildi.

    Karabulut'un, devam eden adli işlem süreci göz önünde bulundurularak Anayasa'nın 127. maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47. maddesine istinaden İçişleri Bakanlığının 6 Aralık 2019 tarihli onayıyla geçici tedbir olarak görevinden uzaklaştırıldığı belirtilen açıklamada, Belediye Kanunu'nun 45. maddesi uyarınca, yine Belediye Kanunu'nun 46. maddesi kapsamında Beşiri Kaymakamı Sinan Aşcı'nın İkiköprü Belde Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirildiği kaydedildi.

    Özalp Belediyesi'ne kayyum

    Van'da hakkında yürütülen terör soruşturması kapsamında gözaltına alınan HDP'li Özalp Belediye Başkanı Yakup Almaç görevinden uzaklaştırıldı, yerine "belediye başkan vekili" olarak Özalp Kaymakamı Abdulkadir Çelik görevlendirildi.

    Valilikten yapılan açıklamada, Özalp Belediye Başkanı Almaç hakkında "Silahlı terör örgütüne üye olmak, suçu ve suçluyu kayırma" suçundan Van 4. Ağır Ceza Mahkemesinin 2017/121 esas sayılı dava dosyasında yargılamanın devam ettiği anımsatıldı.

    Açıklamada, şöyle denildi:

    "Özalp Belediye Başkanı Yakup Almaç hakkında 'Silahlı terör örgütüne üye olmak, suçu ve suçluyu kayırma' suçundan Van 4. Ağır Ceza Mahkemesinin 2017/121 esas sayılı dava dosyasında yargılamanın devam ettiği, ayrıca adı geçenin Van Cumhuriyet Başsavcılığınca 'Silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan yürütülen 2019/6703 sayılı soruşturma dosyası kapsamında 6 Aralık'ta gözaltına alındığı ve gözaltı sürecinin devam ettiği anlaşıldı. Almaç, hakkında devam eden adli işlem süreçleri ve Van Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen 2019/6703 sayılı soruşturma dosyası kapsamında gözaltına alınmış olması göz önünde bulundurularak, Anayasanın 127'nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 47'nci maddelerine istinaden İçişleri Bakanlığımızın 6 Aralık tarihli onayı ile geçici bir tedbir olarak görevinden uzaklaştırıldı."

    Açıklamada, Belediye Kanununun 45/2 ve 46'ncı maddeleri gereği Özalp Kaymakamı Abdulkadir Çelik'in 'belediye başkan vekili' olarak kayyum atandığı kaydedildi.

    Etiketler:
    Özalp, Başkale, Van, Atama, Kayyum, Halkların Demokratik Partisi (HDP)
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