İstanbul'da sokakta yaşayan 70 yaşındaki adam, yatak bazası içinde ölü bulundu

İstanbul Avcılar'da sokakta yaşayan ve çevredeki esnafın desteğiyle yaşamını sürdüren 70 yaşındaki Rüstem Tamam, atıl durumda olan bir bazanın içerisinde geceyi geçiriyordu.

Sabah saatlerinde Tamam'ın baza içerisinde battaniyeye sarılı şekilde hareketsiz yattığını gören vatandaşlar polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler Tamam'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Çevrede iş yeri bulunan bir diğer vatandaş, "Bütün esnaf yardımcı olurdu. Bir gece bakımevine falan da götürdük. 2-3 ay kaldı geldi. Bugün bir daha götürecektik bakıma ama ömrü yetmedi" diye konuştu.