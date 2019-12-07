Yavaş: Gece bazen uykum kaçıyor telefonu açıp şikayetleri takip ediyorum

Posta gazetesi yazarı Candaş Tolga Işık, son Ankara ziyaretinde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile iki saat oturduklarını söyledi.

"Şöyle söyleyeyim, Mansur Başkan bu şekilde devam ederse Ankara’nın efsane belediye başkanlarından biri olarak adını tarihe yazdırır" diyen Işık, şöyle devam etti:

"Adamın hayatında Ankara’dan daha önemli bir şey yok. ‘Gece bazen uykum kaçıyor telefonu açıp şikayetleri takip ediyorum’ diyor. Ankara ile yatıyor Ankara ile kalkıyor. Şehrin her sokağını avucunun içi gibi biliyor. Nerede ne sorun var, kim ne yapıyor hakim. Samimi tarzı inandırıcılığını da artırıyor.

Son derece dengeli. Saygılı. Arkasında Atatürk tablosu var. Onun solunda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın resmi, sağında ise genel başkanı Kılıçdaroğlu’nun. 1 saat canlı yayın yaptık en az Ankaralılar kadar ülkenin diğer yerlerinden de destek mesajı geldi. Son yıllarda bu kadar sevilen bir siyasetçi ilk kez görüyorum."