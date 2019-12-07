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    Ertuğrul Özkök

    Ertuğrul Özkök: Hadi aslan parçası bu lafı git de Karaburun pazarında et bakayım

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    Hürriyet yazarı Ertuğrul Özkök, "Örtüsüz kadın perdesiz eve benzer. Perdesiz ev ya satılıktır ya da kiralık" ifadesi nedeniyle açığa alınan ve dün göreve iade edilen ilkokul müdürü Şahin Özdemir'e tepki gösterdi. Özkök, "Hadi aslan parçası bu lafı git de Karaburun pazarında et bakayım" dedi.

    Hürriyet yazarı Ertuğrul Özkök, İzmir’in Karaburun ilçesinde sosyal medya hesabından paylaştığı “Örtüsüz kadın perdesiz eve benzer. Perdesiz ev ya satılıktır ya da kiralık” mesajıyla tepki çeken ilköğretim okulu müdürü Şahin Özdemir'e, "Kadının tabiatı bağlanmaktır, ait olmaktır. Erkeğinki öyle değildir. Erkek kadına ait olmaz, sahip olur. Ben sahip olurum, sen ait olursun" diyen AK Partili Uğur Işılak'a ve Siirt'te öğrencilerinin etek boyunu ölçen Kurtalan Anadolu Lisesi'nde okul müdürü Fersende Karataş'a tepki gösterdi.

    Özkök şunları söyledi:

    "Üçünün de adını vermeyeceğim.

    Birinci adam öğretmen.

    Hem de ilkokul müdürü.

    Facebook sayfasından dayanmış mesajı:

    Örtüsüz kadın perdesiz eve benzer. Perdesiz ev ya satılıktır ya da kiralık...

    'Tükürürler suratına'

    Görev yaptığı yer İzmir’in Karaburun’u...

    Yer gök başı örtüsüz kadın dolu...

    Ne diyeyim bu herife şimdi ben...

    Saklanma Facebook sayfalarının arasına...

    Sıkıysa çık pazaryerine, al megafonu eline, başı açık kadının yüzüne baka baka söyle...

    Belli ki dışarıdan torpille gelmişsin oraya...

    Bilmezsin Karaburun, Balıklıova, Çeşmaltı, Urla, Sığacık kadınını...

    Tükürürler suratına, oracıkta boğuluverirsin alimallah...

    'Meclis koltuğunda horuldarken kafatası önüne düşmüş adam'

    İkincisi, şu Meclis koltuğunda horuldarken kafatası önüne düşmüş olan adam.

    Bakın kafatası da ne yumurtluyor kadınlar için?

    Kadının tabiatı bağlanmaktır, ait olmaktır. Erkeğinki öyle değildir. Erkek kadına ait olmaz, sahip olur. Ben sahip olurum, sen ait olursun.’

    'Kafaya bakın diyeceğim ama ortada kafa yok'

    Kafaya bakın diyeceğim ama ortada kafa yok...

    Bir kafatası var, o da önüne batmış, ortada süklüm püklüm bir beden kalmış.

    Üstelik bu adam bir zamanlar milletvekilliği de yapmış iyi mi.

    'Kafatasına mı sesleneyim, yoksa üzerindeki huniye mi?'

    Haa bir de üçüncüsü var...

    O da erkek güya...

    Hani elinde cetvelle kız öğrencinin etek boyunu ölçen hunili...

    Kafatasına mı sesleneyim, yoksa üzerindeki huniye mi...

    Belki huni daha kolay anlar, bari ona sesleneyim...

    'Hangi hızardan çıktınız siz yahu?'

    Eyy üç kafatası...

    Dilimin ucuna gelen lafı diyemiyorum da...

    Aklımın ucuna gelen şu soruyu dilimin ucunda tutamıyorum:

    Hangi hızardan çıktınız siz yahu...

     

    Etiketler:
    Kadın, AK Parti, Uğur Işılak, Pazar, Şahin Özdemir, Ertuğrul Özkök, Hürriyet gazetesi
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