AK Parti Sözcüsü Çelik'ten 'Yunanistan S-300'leri aktive etti' iddialarına yanıt: Bende böyle bir teyitli bilgi yok

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Girit’teki S-300’lerin hazırlandığı iddiası ile ilgili olarak, "Bende böyle bir teyitli bilgi yok. Bir tarafta gözünüzün önüne TSK’nın iradesini getirin. Bunların uğraştığı işler çocukça işler" dedi.

CNN Türk'te Hakan Çelik'in sunduğu Hafta Sonu programına konuk olan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in gündeminde kadına yönelik şiddet vardı. "Bu bizim canımızı çok yakan yaşadığımız her bir kayıpla birlikte insanlığımızdan ve medeni toplum olma vasfımızdan bir şeyler kaybediyoruz" diyen Çelik, "Günlük hayatta kullandığımız dil fazla ataerkil fazla maço" dedi. Çelik devamında, şunları kaydetti:

"Kullanılan dil baştan cinsiyetçi bir dil. İnsan kavramı yerine adam kavramını kullanmamızdan başlayarak küçük yaştan itibaren çocukların yetiştirilmesinde… Bu konuda kat etmemiz gereken çok fazla mesafe var. Çocuk yetişirken hangi kodlarla yetişiyor?

Fiziksel şiddet en çirkinin ama sözle şiddet var farkında olmadığımız şekilde kadını geri tutan bir yaklaşım var bunlar da şiddet.

Sonuçta kanunların uygulanması da bir zihniyet meselesi.

Suç filmlerine ilgisi olanlar çok iyi bilirler haberlerin yapılma biçiminden konuşulma biçiminden bir takım insanların bunu örnek alması var.

Kamusal alanın kodlarını tartışmıyoruz. Onun içindeki kadın sayısını konuşuyoruz. Önemli olan o kaba kodların değişmesi. Kodlar yine maço içeriğe sahip. Kadın sayısını artırmak hiçbir şey değiştirmiyor.

Bu topyekun bir seferberlik meselesidir. Aynı yaştaki erkek çocuğa davranışla kız çocuğa davranıştaki farktan başlar bu iş."

Londra'daki dörtlü zirve

Londra'da gerçekleştirilen dörtlü zirveye ilişkin olarak da değerlendirmelerde bulunan Çelik, şöyle konuştu:

"Bu dörtlü zirvede birçok gündem meselesi vardı ama en önemli sonucu dışarıda konuşurken Türkiye’ye ne yapması gerekeni söyleyenler aslında kendilerinin ne yapması gerektiğini sayın cumhurbaşkanımızdan duymuş oldular.

Bunlardan birincisi terörle mücadeledeki çifte standart. İkincisi göçmenler konusunda yapılması gerekenler.

Dörtlü zirvede Türkiye’nin tezleri kuvvetli şekilde ele alındı. Dörtlü zirve artık devamlı olarak yapılacak."

Fransa Cumhurbaşkanı Emmnuel Macron'un "NATO'nun beyin ölümü gerçekleşti" sözüne yönelik olarak da, "Şimdi bir ülkenin başbakanı olan arkadaşıma bir gün dedim ki Macron bir Avrupa ordusu kurmaktan bahsediyor. Dedi ki 'sadece beş sene orduya hangi dilde emir vereceklerini tartışırlar."

Çelik açıklamalarının devamında şunları kaydetti:

"Siyasi bir matruşka var. En üstte Erdoğan düşmanlığı, altında Türkiye düşmanlığı onun altında İslam düşmanlığı var. Devam edin, antisemitizm çıkar. Avrupa’nın temel demokratik değerlerine de düşmandır bunlar.

Antisemitizm ve Avrupa değerlerine düşmanlığın bir bedeli olacağı için bunları saklarlar. Erdoğan, Türkiye ve İslam düşmanlığı üzerinden yürütürler bunu."

'Türkiye-Libya mutabakatı büyük bir hamle'

"Libya ile yapılan bu anlaşma çok önemli. Büyük bir hamle. Yoğun gündem içinde biraz kayboldu. Türkiye’yi doğu Akdeniz’deki normal egemenlik alanımızın dışına itme projesi darmadağın oldu. Gaz güvenliğinin kilit ülkesi Türkiye’dir. Türkiye’nin husumet sebebiyle gazı kestiği doğal kaynağı engellediği görülmüş müdür? Bizim siyasi tarihimizde yok böyle bir şey."

Suriye rejimi ile temas kurulur mu?

"Askeri birimlerin istihbaratın temas kurması doğaldır. Bu kadar insanı öldüren birine karşı pozitif bir sonuç çıkmaz. Bazı işler vardır tarihte sadece sizi ilgilendirmez. Gelecek nesillere ya bir onur ya da bir utanç olarak bırakırsınız. Bununla diyalog kurar mısınız diye bir şey… O zaman şimdiki tavırlarımızı neden koyduk?"

Yeni parti hazırlıkları: Her şeyi takip ediyoruz

"Siyasette her şeyi takip ediyoruz. Siyasetle ilgili genel değerlendirmemiz dışında bu konuyla ilgili özel bir değerlendirmemiz yok. AK Parti’nin rakibi kendisidir. Biz ne yapacağımız odaklanmış durumdayız."

Külliye'ye giden CHP'li tartışması

"Ben olayı kimin yaptığını buldum. Bir kod vereceğim. Kim diyorsa ki bu işin arkasında saray var onlar yaptı. Bu bilgiyi veren CHP’li CHP genel başkanından onay aldığını söylemişti. CHP genel merkezi 'biz yanlış bir yaklaşıma girdik özür diliyoruz' demeliydi. Bundan sonra bile bu komployu bize saray kurdu kim diyorsa bunu onlar yapmıştır."