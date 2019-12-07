Kayıt
14:26 07 Aralık 2019
Canlı Yayın
    Arama

    AK Parti Sözcüsü Çelik'ten 'Yunanistan S-300'leri aktive etti' iddialarına yanıt: Bende böyle bir teyitli bilgi yok

    © AA / Ahmet Bolat
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    0 22
    Abone ol
    https://cdntr2.img.sputniknews.com/images/104069/23/1040692313.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/turkiye/201912071040784755-ak-parti-sozcusu-celikten-yunanistan-s-300leri-aktive-etti-iddialarina-yanit/

    AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Girit’teki S-300’lerin hazırlandığı iddiası ile ilgili olarak, "Bende böyle bir teyitli bilgi yok. Bir tarafta gözünüzün önüne TSK’nın iradesini getirin. Bunların uğraştığı işler çocukça işler" dedi.

    CNN Türk'te Hakan Çelik'in sunduğu Hafta Sonu programına konuk olan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in gündeminde kadına yönelik şiddet vardı. "Bu bizim canımızı çok yakan yaşadığımız her bir kayıpla birlikte insanlığımızdan ve medeni toplum olma vasfımızdan bir şeyler kaybediyoruz" diyen Çelik, "Günlük hayatta kullandığımız dil fazla ataerkil fazla maço" dedi. Çelik devamında, şunları kaydetti:

    "Kullanılan dil baştan cinsiyetçi bir dil. İnsan kavramı yerine adam kavramını kullanmamızdan başlayarak küçük yaştan itibaren çocukların yetiştirilmesinde… Bu konuda kat etmemiz gereken çok fazla mesafe var. Çocuk yetişirken hangi kodlarla yetişiyor?

    Fiziksel şiddet en çirkinin ama sözle şiddet var farkında olmadığımız şekilde kadını geri tutan bir yaklaşım var bunlar da şiddet.

    Sonuçta kanunların uygulanması da bir zihniyet meselesi.

    Suç filmlerine ilgisi olanlar çok iyi bilirler haberlerin yapılma biçiminden konuşulma biçiminden bir takım insanların bunu örnek alması var.

    Kamusal alanın kodlarını tartışmıyoruz. Onun içindeki kadın sayısını konuşuyoruz. Önemli olan o kaba kodların değişmesi. Kodlar yine maço içeriğe sahip. Kadın sayısını artırmak hiçbir şey değiştirmiyor.

    Bu topyekun bir seferberlik meselesidir. Aynı yaştaki erkek çocuğa davranışla kız çocuğa davranıştaki farktan başlar bu iş."

    Londra'daki dörtlü zirve

    Londra'da gerçekleştirilen dörtlü zirveye ilişkin olarak da değerlendirmelerde bulunan Çelik, şöyle konuştu:

    "Bu dörtlü zirvede birçok gündem meselesi vardı ama en önemli sonucu dışarıda konuşurken Türkiye’ye ne yapması gerekeni söyleyenler aslında kendilerinin ne yapması gerektiğini sayın cumhurbaşkanımızdan duymuş oldular.

    Bunlardan birincisi terörle mücadeledeki çifte standart. İkincisi göçmenler konusunda yapılması gerekenler.

    Dörtlü zirvede Türkiye’nin tezleri kuvvetli şekilde ele alındı. Dörtlü zirve artık devamlı olarak yapılacak."

    Fransa Cumhurbaşkanı Emmnuel Macron'un "NATO'nun beyin ölümü gerçekleşti" sözüne yönelik olarak da, "Şimdi bir ülkenin başbakanı olan arkadaşıma bir gün dedim ki Macron bir Avrupa ordusu kurmaktan bahsediyor. Dedi ki 'sadece beş sene orduya hangi dilde emir vereceklerini tartışırlar."

    Çelik açıklamalarının devamında şunları kaydetti:

    "Siyasi bir matruşka var. En üstte Erdoğan düşmanlığı, altında Türkiye düşmanlığı onun altında İslam düşmanlığı var. Devam edin, antisemitizm çıkar. Avrupa’nın temel demokratik değerlerine de düşmandır bunlar.

    Antisemitizm ve Avrupa değerlerine düşmanlığın bir bedeli olacağı için bunları saklarlar. Erdoğan, Türkiye ve İslam düşmanlığı üzerinden yürütürler bunu."

    'Türkiye-Libya mutabakatı büyük bir hamle'

    "Libya ile yapılan bu anlaşma çok önemli. Büyük bir hamle. Yoğun gündem içinde biraz kayboldu. Türkiye’yi doğu Akdeniz’deki normal egemenlik alanımızın dışına itme projesi darmadağın oldu. Gaz güvenliğinin kilit ülkesi Türkiye’dir. Türkiye’nin husumet sebebiyle gazı kestiği doğal kaynağı engellediği görülmüş müdür? Bizim siyasi tarihimizde yok böyle bir şey."

    Suriye rejimi ile temas kurulur mu?

    "Askeri birimlerin istihbaratın temas kurması doğaldır. Bu kadar insanı öldüren birine karşı pozitif bir sonuç çıkmaz. Bazı işler vardır tarihte sadece sizi ilgilendirmez. Gelecek nesillere ya bir onur ya da bir utanç olarak bırakırsınız. Bununla diyalog kurar mısınız diye bir şey… O zaman şimdiki tavırlarımızı neden koyduk?"

    Yeni parti hazırlıkları: Her şeyi takip ediyoruz

    "Siyasette her şeyi takip ediyoruz. Siyasetle ilgili genel değerlendirmemiz dışında bu konuyla ilgili özel bir değerlendirmemiz yok. AK Parti’nin rakibi kendisidir. Biz ne yapacağımız odaklanmış durumdayız."

    Külliye'ye giden CHP'li tartışması

    "Ben olayı kimin yaptığını buldum. Bir kod vereceğim. Kim diyorsa ki bu işin arkasında saray var onlar yaptı. Bu bilgiyi veren CHP’li CHP genel başkanından onay aldığını söylemişti. CHP genel merkezi 'biz yanlış bir yaklaşıma girdik özür diliyoruz' demeliydi. Bundan sonra bile bu komployu bize saray kurdu kim diyorsa bunu onlar yapmıştır."

    Etiketler:
    S-300, Yunanistan, açıklama, Ömer Çelik, AK Parti
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan çekilen Dünya görüntüsü.
    2019’un göz alıcı uzay görüntüleri
    Karikatür
    ABD’de tutuklu bulunan Rus vatandaş But: Mahkumlar Tomahawk füzesi için parça üretiyor
    İnfografik
    Kalaşnikov tüfeği: güvenilirlik, basitlik ve güç
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet