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    Beşiktaş Başkanı Çebi: TFF Lisans Kurulu, bu bütçeyle transfer yapamayacağımızı söyledi

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    Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, kulübün 'kötü günlere hazırıklı olması gerektiğini' söyledi ve "TFF Lisans Kurulu, bu bütçeyle transfer yapamayacağımızı söyledi" ifadelerini kullandı.

    Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, kötü günlere hazırlıklı olmaları gerektiğini söyledi.

    Çebi, Hayatta Beşiktaş Radyosuna yaptığı açıklamada, gelirlerin tamamının temlikli olduğunu ve yöneticiler olarak kendilerinin bir şeyler yapmaya çalıştığını belirterek, "Yeni finans düzeni bulmaya çalışıyoruz. Bulamazsak ailece mücadelemize içimize kapanarak beraber çıkacağız. Çekilecek zorluklara herkesin hazır olması lazım. UEFA'ya gidememekse gidememek, acı gelebilir. 'Bu olacak' diye demiyorum ama olabilir diye herkesin hazır olması lazım" dedi.

    Kulüpte 2-3 aylık ödemeler yaptıklarını ve buna devam edeceklerini kaydeden Çebi, "Bir gün enerji bitebilir. Herkes buna hazır olsun. 'Bitecek' demiyorum. Kötü günlere karşı hepimizin hazırlıklı olması lazım" diye konuştu.

    Çebi, devre arasında santrfor ve orta saha olmak üzere iki transfer düşündüklerini ama şu aşamada Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Lisans Kurulunun sınırlaması nedeniyle bunun mümkün olmadığını dile getirdi.

    Transfer ihtiyaçları olduğunu anlatan Çebi, "Transferde TFF'nin şu anda bize müsaade etmediğini açıklayan ilk ben olayım. TFF Lisans Kurulu, bu bütçeyle transfer yapamayacağımızı bize söyledi. Kurul, transfer için elimizdekileri çıkarmamız gerektiğini ve bu şekilde oyuncu alabileceğimizi vurguladı. Lisans kurulunun sınırlamasıyla karşı karşıyayız. Bu kurulda banka da var." değerlendirmesinde bulundu.

    Eski yönetimin sezon başında 16 milyon avroyu transfere harcayarak kulübe tanınan limiti aştığını kaydeden Çebi, "Kurul yapılacak transferi lisansa bağlamayacağını söyledi. Takımdaki her oyuncu bizim oyuncumuz, transfer yaparsak birilerinin gitmesi gerekiyor mu gerekiyor. Lisans kuruluyla biraz itişip kakışacağız gibi gözüküyor. Bu konu bir hafta, 10 günde netleşir. Yolu açabilirsek, ki açmamız gerekiyor, o zaman iki transfer yapmayı düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

    Geride kalan yıllarda takımda forma giyen Vincent Aboubakar ve Anderson Talisca gibi oyuncuların maliyetlerinden dolayı tekrar transferlerinin zor olduğunu anlatan Çebi, "Ben de çok isterim ama o defterler kapandı. Vereceğimiz paraya onlar gelmez. Talisca'da hata yapıldı. Kulübüne satın alma opsiyonu koyuyorsunuz ama futbolcuyla aynı şekilde sözleşme yapmıyorsunuz. Üç sene önce dananın kuyruğu koptu. Dil bilmeyen, hukuktan anlamayan, esnaflığı bilmeyen, futbol bilgisi olmayan bir arkadaşı neden transfer komitesi başkanı yaptılar anlamadım. O günden sonra bütçelerimiz 90 milyonların üstüne çıktı" diye konuştu.

    Etiketler:
    Transfer, açıklama, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Beşiktaş, Ahmet Nur Çebi
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