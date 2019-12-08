Ahmet Hakan: Muharrem İnce çileden çıktı

CHP'li Muharrem İnce'nin Beştepe'ye giderek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüştüğünü öne süren ancak daha sonra iddialarının ardında durmayıp özür dileyen Sözcü gazetesi yazarı Turan, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun kendisine 'üzülme' mesajı gönderdiğini aktardı.

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, Turan'a gönderilen mesajın CHP'li İnce'yi çileden çıkardığını ileri sürdü.

Hakan'ın bugünkü köşesinde yayımlanan yazısının ilgili bölümü şöyle:

"Rahmi Turan, üç gün önce köşesinde şunu yazdı: 'CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bir gazeteci arkadaşımla ‘Rahmi Bey üzülmesin’ diye haber gönderdi. Teşekkür ediyorum.'

'Ben buna üzülmeyeyim de ne yapayım?'

Muharrem İnce, işte bunu okuyunca tam anlamıyla çileden çıkmış.

Konuyla ilgili olarak şunları söyledi Muharrem İnce:

"İftiraya uğrayan benim, iftiraya uğramama neden olan kişi Rahmi Turan. Genel Başkan iftiraya uğrayana değil de iftiraya kaynaklık eden kişiye ‘üzülme’ diye haber gönderiyor. İşte asıl buna üzüldüm. Hem de çok üzüldüm. Genel Başkan bana ‘Biz Muharrem Bey’i biliriz. Onun Saray kapısına gideceğine ihtimal bile vermeyiz. Söyleyin ona üzülmesin’ diye haber göndermiyor. Ama Rahmi Turan’a üzülmesin diye haber yolluyor. Ben buna üzülmeyeyim de ne yapayım?"