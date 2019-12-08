Gezi'deki gaz kapsülü 7 yıl sonra soruşturulacak

Cumhuriyet'ten Alican Uludağ'ın haberine göre, Ankara’da üniversite öğrencisi olan Duran Eren Şahin, 2 Haziran 2013’te Kızılay’da düzenlenen Gezi eyleminde gaz bombası kapsülüyle başından yaralandı.
Şahin’in avukatı Doğukan Tonguç Cankurt, polisler hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu. Savcılığa MOBESE görüntülerinin silindiğini ifade eden Emniyet, gaz mühimmatı kullanan personelin de tespit edilemediğini öne sürdü.
Savcılık, üç yıl sonra şikayete ilişkin 'kovuşturmaya yer olmadığı' kararı verdi. Kararda, polislerin görevini yaptığı belirtildi.
20 bin TL manevi tazminat ödenmesi kararlaştırıldı
AYM İkinci Bölüm, 'polisin yaptığı müdahale nedeniyle Şahin’in toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkının ihlal edildiğine' karar verdi.
Şahin’e 20 bin TL manevi tazminat ödenmesi kararlaştırıldı. Kararda “Başvurucunun toplantı hakkını kullanırken barışçıl olmadığının kamu makamlarınca açıkça ortaya konulamadığı görülmektedir. Bu durumda başvurucuya karşı kullanılan gücün gerekli olduğu söylenemez” denildi.
Kararda, mağdur hakkında hastanede düzenlenen adli rapor sonrası kamu otoritelerinin olaydan haberdar olduğu ve bu kapsamda derhal resmi bir soruşturma açılması gerektiği vurgulandı.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)