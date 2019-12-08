Gezi'deki gaz kapsülü 7 yıl sonra soruşturulacak

Anayasa Mahkemesi (AYM), Gezi Parkı eylemleri sırasında üniversite öğrencisinin polis tarafından göz yaşartıcı gaz tüfeğinden atılan kapsül ile başından yaralanması olayını, 'insan haysiyeti ile bağdaşmayan muamele' olarak nitelendirerek hak ihlali kararı verdi.

Cumhuriyet'ten Alican Uludağ'ın haberine göre, Ankara’da üniversite öğrencisi olan Duran Eren Şahin, 2 Haziran 2013’te Kızılay’da düzenlenen Gezi eyleminde gaz bombası kapsülüyle başından yaralandı.

Şahin’in avukatı Doğukan Tonguç Cankurt, polisler hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu. Savcılığa MOBESE görüntülerinin silindiğini ifade eden Emniyet, gaz mühimmatı kullanan personelin de tespit edilemediğini öne sürdü.

Savcılık, üç yıl sonra şikayete ilişkin 'kovuşturmaya yer olmadığı' kararı verdi. Kararda, polislerin görevini yaptığı belirtildi.

20 bin TL manevi tazminat ödenmesi kararlaştırıldı

AYM İkinci Bölüm, 'polisin yaptığı müdahale nedeniyle Şahin’in toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkının ihlal edildiğine' karar verdi.

Başvurucunun başına isabet eden gaz kapsülü nedeniyle de 'insan haysiyetiyle bağdaşmayan muamele yasağının ihlal edildiğini' belirten mahkeme, kararın bir örneğinin bu ihlalin sonuçlarının ortadan kaldırılması için yeniden soruşturma yapılmak üzere Ankara Başsavcılığı’na gönderilmesine hükmetti.

Şahin’e 20 bin TL manevi tazminat ödenmesi kararlaştırıldı. Kararda “Başvurucunun toplantı hakkını kullanırken barışçıl olmadığının kamu makamlarınca açıkça ortaya konulamadığı görülmektedir. Bu durumda başvurucuya karşı kullanılan gücün gerekli olduğu söylenemez” denildi.

Kararda, mağdur hakkında hastanede düzenlenen adli rapor sonrası kamu otoritelerinin olaydan haberdar olduğu ve bu kapsamda derhal resmi bir soruşturma açılması gerektiği vurgulandı.