Halk TV satıldı mı?

Halk TV'nin eski Genel Müdürü Şaban Sevinç'in YouTube üzerinden yayın yapan Bizim TV kanalı, Halk TV'nin 2 milyon dolara satıldığını öne sürdü.

HALK TV SATILDI

Bir süredir satılacağı konuşulan Halk TV’nin, eski CHP lideri Deniz Baykal tarafından CHP’li işadamı Doruk Bulut’a satıldığı öğrenildi. İngiltere’de yaşayan Türk işadamı Cafer Mahiroğlu’nun Doruk Bulut’a Halk TV’yi alması için finansal destek verdiği belirtiliyor. pic.twitter.com/b0bEkCgjEr — Bizim TV (@bizimtvcomtr) 6 декабря 2019 г.

​Bizim TV'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Bir süredir satılacağı konuşulan Halk TV’nin, eski CHP lideri Deniz Baykal tarafından CHP’li işadamı Doruk Bulut’a satıldığı öğrenildi. İngiltere’de yaşayan Türk işadamı Cafer Mahiroğlu’nun Doruk Bulut’a Halk TV’yi alması için finansal destek verdiği belirtiliyor" ifadelerine yer verildi.

Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Serhan Asker ise Hürriyet gazetesine yaptığı açıklamada, "Kanalın satışıyla ilgili şu an herhangi bir durum söz konusu değil, satılmadı" dedi.