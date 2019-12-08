Erdoğan: Müslümanlar zekat verse İslam ülkelerinde fakir kalmaz

İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen İslam İşbirliği Üst Düzey Kamu ve Özel Sektör Yatırım Konferansı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İstanbul Tahkim Merkezi'nin kuruluş prosedürünü tamamladık. İnşallah bu sene içerisinde Tahkim Merkezi'ni faaliyete geçireceğiz" dedi.
Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
- İstişarenin gayesine ulaşabilmesi için samimiyetle yapılmasının yanı sıra alınan kararların tatbik edilmesi, uygulamaya dönüşmesi de gerekir. Bu açıdan tartıştığımız, konuştuğumuz ve karara bağladığımız hususları hep birlikte kuvveden fiile getirmemiz son derece önemlidir.
- Müslümanlar olarak 1.7 milyar gibi muazzam bir beşeri kaynağa sahibiz. Nüfus yanında doğal kaynaklarıyla da İslam ülkeleri büyük bir potansiyel barındırıyor. Sahip olduğumuz kapasiteyi göstermesi bakımından bazı çarpıcı rakamları paylaşmak istiyorum.
#Canlı: #CumhurbaşkanıErdoğan, İslam İşbirliği Üst Düzey Kamu ve Özel Sektör Yatırım Konferansı'nda konuşuyor https://t.co/5UR1yQFLrX— AA Canlı (@AACanli) 8 декабря 2019 г.
- Uranyum yataklarının yüzde 40'ı İslam ülkelerinde. İslam ülkeleri ayrıca Dünya Ticaret yollarının kesişme noktasında.
- İslam İşbirliği Teşkilatı nüfusunun yüzde 21'i yani 350 milyon kardeşimiz aşırı yoksulluk şartlarında hayata tutunmaya çalışıyor. En zengin İslam ülkesi ile en yoksulu arasındaki gelir farkı 200 katı aşıyor. Müslümanlar kendi aralarında zekat müessesesini çalıştırmıyor. Zekat verilse İslam ülkelerinde fakir kalmaz fakir.
- İstanbul Tahkim Merkezi'nin kuruluş prosedürünü tamamladık. İnşallah bu sene içerisinde Tahkim Merkezi'ni faaliyete geçireceğiz.
Ayrıntılar geliyor.
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