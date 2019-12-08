Erdoğan: Müslümanlar zekat verse İslam ülkelerinde fakir kalmaz

İslam İşbirliği Teşkilatı nüfusunun yüzde 21'inin aşırı yoksullukla mücadele ettiğini belirten Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "En zengin İslam ülkesi ile en yoksulu arasındaki gelir farkı 200 katı aşıyor. Müslümanlar kendi aralarında zekat müessesesini çalıştırmıyor. Zekat verilse İslam ülkelerinde fakir kalmaz fakir" ifadesini kullandı.