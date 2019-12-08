İzmir, yangının yaralarını sarıyor: Doğan her çocuk için bir fidan dikilecek

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, 18 Ağustos’ta yangının yol açtığı büyük tahribatın ardından başlatılan 'Orman İzmir' kampanyası kapsamında yurttaşlarla beraber fidan dikti. Soyer, İzmir'de doğan her çocuk için bir fidan dikeceklerini söyledi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, 18 Ağustos’ta ormanlarda büyük tahribata yol açan yangının yaralarını sarıyor. Günlerce süren yangından sonra başlatılan ve 3.5 milyon TL yardım toplanan 'Orman İzmir' kampanyasında fidanlar toprakla buluşmaya devam ediyor.

Yangında kül olan alanların 1 metrekaresinin bile imara açılmayacağı sözü veren İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Bornova Şeytan Deresi’nde bulunan 280 dönümlük ağaçlandırma sahasında yurttaşlarla beraber fidan dikti.

Ağaçlandırma sahasına menengiç, kermes meşesi, palamut meşesi, delice zeytini, dağ çileği, ahlat, defne ve çınar fidanı dikildi.

Hedef 3 bin 800 hektar alan'

© İHA / SALİH YILMAZSOY - SİNAN YENİÇERİ 'Orman İzmir' kampanyası kapsamında ağaçlandırma sahasına menengiç, kermes meşesi, palamut meşesi, delice zeytini, dağ çileği, ahlat, defne ve çınar fidanı dikildi.

Tunç Soyer, törende yaptığı konuşmada, yangının ardından yaşanan süreci şöyle anlattı, “İzmir’de 18 Ağustos’ta çıkan ve ve günlerce süren yangından sonra demiştik ki ‘Çok daha fazlasını dikeceğiz. Çünkü İzmir’in akciğerleri yandı ve biz bunu tedavi etmek mecburiyetindeyiz.’ O günden sonra ne yapacağımız konusunda çok sıkı ve bilimsel bir çalışma yürütmeye başladık. 30 Ağustos'ta yangın yerinde olağanüstü bir meclis topladık. Orada halkımızın şahitliğiyle bazı kararlar aldık ve onları hayata geçirmeye başladık. Ardından 9 Eylül’de Kültürpark’ta sabahlara kadar süren olağanüstü bir konser düzenlendi ve çok ciddi bir bağış toplandı."

Hedeflerinin 3 bin 800 hektar alanda ağaçlandırma yapmak olduğunu belirten Soyer, "Hedefimiz İzmir’in yanan ormanlarından çok daha fazlasını İzmir’e iade etmek. Bugün burada başlattığımız 280 dönümlük bu ağaçlandırma sahası çok ciddi ve bilimsel olarak çalışılmış bir ağaçlandırma sahası. Burada dikeceğimiz fidanlar buranın doğal bitki örtüsüne uygun olan ağaçlar” dedi.

Anı ağaçları da dikilecek

Tunç Soyer, yeni bir kampanyanın da müjdesini verdi.

Soyer, “Bugün İzmir’de doğan her çocuk için bir fidan dikeceğiz. İzmir’de çocuklarımız fidanlarıyla büyüyecek. Aynı zamanda bugünden itibaren her vefat eden İzmirli vatandaşımız için de bir anı ağacı dikeceğiz. Onlar da anılarıyla yaşayacaklar” diye konuştu.