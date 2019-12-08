Kayıt
15:37 08 Aralık 2019
Canlı Yayın
    Arama

    İzmir, yangının yaralarını sarıyor: Doğan her çocuk için bir fidan dikilecek

    © İHA / SALİH YILMAZSOY - SİNAN YENİÇERİ
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    0 0 0
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/images/104078/90/1040789074.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/turkiye/201912081040789130-izmir-yanginin-yaralarini-sariyor-dogan-her-cocuk-icin-bir-fidan-dikilecek/

    İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, 18 Ağustos’ta yangının yol açtığı büyük tahribatın ardından başlatılan 'Orman İzmir' kampanyası kapsamında yurttaşlarla beraber fidan dikti.  Soyer, İzmir'de doğan her çocuk için bir fidan dikeceklerini söyledi.

    İzmir Büyükşehir Belediyesi, 18 Ağustos’ta ormanlarda büyük tahribata yol açan yangının yaralarını sarıyor. Günlerce süren yangından sonra başlatılan ve 3.5 milyon TL yardım toplanan 'Orman İzmir' kampanyasında fidanlar toprakla buluşmaya devam ediyor.

    Yangında kül olan alanların 1 metrekaresinin bile imara açılmayacağı sözü veren İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Bornova Şeytan Deresi’nde bulunan 280 dönümlük ağaçlandırma sahasında yurttaşlarla beraber fidan dikti.

    Ağaçlandırma sahasına menengiç, kermes meşesi, palamut meşesi, delice zeytini, dağ çileği, ahlat, defne ve çınar fidanı dikildi.

    Hedef 3 bin 800 hektar alan'

    © İHA /
    İzmir yangınında görev yapan pilot, otel odasında ölü bulundu
    Tunç Soyer, törende yaptığı konuşmada, yangının ardından yaşanan süreci şöyle anlattı, “İzmir’de 18 Ağustos’ta çıkan ve ve günlerce süren yangından sonra demiştik ki ‘Çok daha fazlasını dikeceğiz. Çünkü İzmir’in akciğerleri yandı ve biz bunu tedavi etmek mecburiyetindeyiz.’ O günden sonra ne yapacağımız konusunda çok sıkı ve bilimsel bir çalışma yürütmeye başladık. 30 Ağustos'ta yangın yerinde olağanüstü bir meclis topladık. Orada halkımızın şahitliğiyle bazı kararlar aldık ve onları hayata geçirmeye başladık. Ardından 9 Eylül’de Kültürpark’ta sabahlara kadar süren olağanüstü bir konser düzenlendi ve çok ciddi bir bağış toplandı."

    © İHA / SALİH YILMAZSOY - SİNAN YENİÇERİ
    'Orman İzmir' kampanyası kapsamında ağaçlandırma sahasına menengiç, kermes meşesi, palamut meşesi, delice zeytini, dağ çileği, ahlat, defne ve çınar fidanı dikildi.

    Hedeflerinin 3 bin 800 hektar alanda ağaçlandırma yapmak olduğunu belirten Soyer, "Hedefimiz İzmir’in yanan ormanlarından çok daha fazlasını İzmir’e iade etmek. Bugün burada başlattığımız 280 dönümlük bu ağaçlandırma sahası çok ciddi ve bilimsel olarak çalışılmış bir ağaçlandırma sahası. Burada dikeceğimiz fidanlar buranın doğal bitki örtüsüne uygun olan ağaçlar” dedi.

    Anı ağaçları da dikilecek

    Tunç Soyer, yeni bir kampanyanın da müjdesini verdi. 

    Soyer, “Bugün İzmir’de doğan her çocuk için bir fidan dikeceğiz. İzmir’de çocuklarımız fidanlarıyla büyüyecek. Aynı zamanda bugünden itibaren her vefat eden İzmirli vatandaşımız için de bir anı ağacı dikeceğiz. Onlar da anılarıyla yaşayacaklar” diye konuştu.

    Etiketler:
    Ağaç, Çocuk, Fidan, Tunç Soyer, İzmir, Yangın, Orman yangını
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan çekilen Dünya görüntüsü.
    2019’un göz alıcı uzay görüntüleri
    Karikatür
    ABD’de tutuklu bulunan Rus vatandaş But: Mahkumlar Tomahawk füzesi için parça üretiyor
    İnfografik
    Kalaşnikov tüfeği: güvenilirlik, basitlik ve güç
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet