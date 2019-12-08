Ulaştırma Bakanı Turhan'dan Kanal İstanbul açıklaması: İBB ile protokol imzalandı

Kanal İstanbul projesiyle ilgili çalışmaların son aşamaya geldiğini belirten Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, güzergahta, mevcut ve planlanan diğer kurumlara ait projelerle ilgili görevlerin belirlenmesi ve yerine getirilmesi için Bakanlıklar ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi arasında iş birliği protokolü imzalandığını söyledi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Kanal İstanbul projesinin, İstanbul Boğazı'nın geleceği için artık zaruret halini aldığını vurgulayarak, "Kanal İstanbul, sadece bugünün değil yarının da projesidir. Kanal İstanbul, İstanbul Boğazı’nı kazalardan kurtaracak projedir" dedi.

Anadolu Ajansı'na konuşan Turhan, "Kanal İstanbul projesi de ülkemiz ve İstanbullu vatandaşlarımız için büyük öneme sahiptir. İstanbul için hayata geçirilen birçok projeyle, İstanbul'u muhtemel tehlikelerden korumanın yanı sıra daha temiz İstanbul'a ulaşmayı amaçlıyoruz. Bu zamana kadar yaptığımız her proje, İstanbul'da daha az egzoz gazı salınmasını sağladı. Yaptığımız her projeyle İstanbul'a yeni yeşil alanlar kazandırdık. Başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere biz İstanbul'a büyük önem veriyoruz" ifadelerini kullandı.

'İstanbul Boğazı'nda tehlikeli madde taşıyan gemilerden dolayı oluşabilecek riskleri minimize edeceğiz'

Turhan, şu anda 25 bin gemi kapasitesi bulunan İstanbul Boğazı'nda her yıl ortalama 40-42 bin gemi trafiği olduğuna işaret ederek, Boğaz'ı kullanacak gemilerin neredeyse bir hafta beklemek durumunda kaldıklarını, güvenliği sağlamak amacıyla da gemileri kılavuz ve römorklarla geçirdiklerini belirtti.

İstanbul Boğazı'nın, dünyanın en tehlikeli su yollarından biri olarak gösterildiğini belirten Turhan, şöyle devam etti:

"Kanal İstanbul'la İstanbul Boğazı'nın gemi trafik yükünü azaltmakla kalmayacağız. İstanbul Boğazı'nda tehlikeli madde taşıyan gemilerden dolayı oluşabilecek riskleri de minimize edeceğiz. Ayrıca İstanbul Boğazı'ndan beklemeden geçmek isteyen gemi ve tankerler için de alternatif oluşturacağız. Uluslararası yük taşıyan gemiler, ücreti karşılığında Kanal İstanbul'u kullanabilecek. Bir haftayı bulan bekleme nedeniyle oluşabilecek maddi yüklerden de kurtulmuş olacaklar."

Turhan, Kanal İstanbul Projesi kapsamında Boğaziçi ve ODTÜ gibi Türkiye'nin en iyi üniversitelerinden alanında uzman öğretim üyeleri ve yine alanında uzman uluslararası firmalarla çalışıldığını vurgulayarak, projeyle, Marmara Denizi'nin sadece olumlu olarak etkilenmesi ve özellikle yük taşımacılığından kaynaklı kazaların önüne geçilmesinin amaçlandığının altını çizdi.

Seçilen koridor üzerinde deprem, tsunami riski değerlendirme, hidrodinamik, su kalitesi, yer altı suyu model çalışmalarının da yapıldığına işaret eden Turhan, hiçbir şeyin şansa bırakılmadığını söyledi.

Projeyle ilgili çalışmaların son aşamaya geldiğini belirten Turhan, güzergahta, mevcut ve planlanan diğer kurumlara ait projelerle ilgili görevlerin belirlenmesi ve yerine getirilmesi için Bakanlıklar ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) arasında da iş birliği protokolü imzalandığını sözlerine ekledi.