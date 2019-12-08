Ceren'in katili 2 polis memurunu ekip arabasında bıçaklamış

Ordu'da üniversite öğrencisi Ceren Özdemir'i bıçaklayarak öldüren Özgür Arduç'un, kendisini gözaltına alan 2 polisi kelepçe takılmadan hızla bindirildiği polis aracında bıçakladığı ortaya çıktı.

Ordu'da, balerin Ceren Özdemir'i bıçaklayarak öldüren Özgür Arduç'un, kendisini linçten kaçırarak gözaltına alan 2 polisi hızla bindirildiği polis aracında bıçakladığı ortaya çıktı.

Polis, izini sürdüğü katil zanlısı Arduç'u 4 Aralık'ta esnafın ihbarıyla otogar yakınlarındaki Altınordu ilçesi Yenimahalle'de yakaladı.

Tanınmamak için siyah mont giyen Arduç'u polis ekipleri yakaladı. Bu sırada çevredekiler, büyük tepki gösterdikleri katili linç etmeye kalkıştı. Öfkeli kalabalığa güçlükle engel olan polisler, kelepçe takmayarak üzeri aranmadan katil zanlısını hızla ekip otosuna bindirdi.

Polislerin sağlık durumları iyi

Arduç'un, yakalandığı noktadan uzaklaştırılıp emniyete götürüldüğü sırada, bir anda belinden çıkardığı bıçakla yanında ve ön koltukta oturan 2 polis memurunu yaraladığı ortaya çıktı.

Polislerin yaralı halde hemen müdahale edip Arduç'un kaçmasına engel olduğu öğrenildi. Takviye ekiplerin gelmesiyle Arduç'un, aynı aracın kafesli olan bagaj kısmına koyularak, emniyete götürüldüğü belirtildi.

Ordu Devlet Hastanesi'nde tedavi gören yaralı 2 polisin, genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.