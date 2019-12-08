Kadınlar, Şilili feministlerin danslı protestosunu İstanbul'da gerçekleştirdi, polis gruba müdahale etti

İstanbul Kadıköy'de onlarca kadın, Şilili kadınların tüm dünyaya yayılan danslı protestosu için toplandı. Ancak polis kadınlara müdahale etti.

Kadıköy Rıhtım'da kadınlar, Şili'deki kadınların yaptığı ve tüm dünyaya yayılan danslı protestonun benzerini gerçekleştirmek için toplandı.

Dünyanın dört bir yanında yapılan #LasTesis eylemini kadınlar #Kadıköy'e taşıdı.

Direnen kadınlar dünyada her yerde! pic.twitter.com/xAVuXv17Yg — Kadın Emeği Kolektif (@kadinemegikol) December 8, 2019

Kadınlar, "Suç bende değil her nerdeysem, ne giydiysem suç bende değil" sözleriyle danslı protesto gerçekleştirdi.

Ancak gösteri sürerken gruba dağılma çağrısı yapan polisler daha sonra kadınlara müdahale etti. Kadın Meclisleri üyesi bazı kadınların gözaltına alındığı belirtildi. Müdahale sırasında yaralananlar da oldu.

#Kadıköy'deki #LasTesis eylemine polis müdahale etti. @kadinmeclisleri üyesi arkadaşlarımız gözaltına alındı. Direnen kadınları susturamazsınız, direnen kadınlar her yerde! pic.twitter.com/AfrtqmA9gb — Kadın Emeği Kolektif (@kadinemegikol) December 8, 2019

Kadın Meclisleri, Twitter hesabından çağrıda bulunmuş ve bir prova videosu yayınlamıştı. Paylaşımda “Yarınki buluşmamıza hazırlanmanız için Türkçe sözleri ve hareketleriyle videomuzu paylaşıyoruz. Elden ele yayalım, yarına çalışıp gelelim” ifadeleri yer almıştı.

Şili’deki Feminist örgüt Las Tesis’in 25 Kasım’da Şili Kadın Hakları ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Bakanlığı önünde düzenlediği, kadın cinayetlerini, cinsel saldırı ve istismar olaylarını protesto ettiği dans, tüm dünyaya yayıldı.

Fransa, İspanya ve çeşitli ülkelerde danslı protestonun benzerleri yapıldı.