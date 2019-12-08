Türkiye Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Mutabakatların gereklerini yapmaya devam ediyoruz.ABD'li müttefiklerimizin, Rus dostlarımızın da sorumlulukları yerine getirmelerini bekliyoruz" dedi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Libya mutakabatı kapsamında açıklamalarda bulundu. Bakan Akar, "Bu hiçbir şekilde diğer ülkelere karşı bir tehdit, diğer ülkelerin hakkına, hukukuna taciz değildir. Mutabakatların gereklerini yapmaya devam ediyoruz. ABD'li müttefiklerimizin, Rus dostlarımızın da sorumlulukları yerine getirmelerini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Akar, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"İttifaka tehditleri (NATO ilişkileri) ciddiye alıyoruz, aynı şekilde ittifakın da bize karşı sorumluluklarını yerine getirmelerini bekliyoruz."