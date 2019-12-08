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    İneğe trafik cezası kesildi

    Jandarmadan 'Başıboş gezen ineğe trafik cezası' başlıklı haberlere ilişkin açıklama

    © İHA / ALİ GÖÇ
    Türkiye
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    Jandarma Genel Komutanlığı tarafından "Karayollarında hayvan sürülerini başıboş bırakmanın" Karayolları Trafik Kanunu ve Yönetmeliği uyarınca yasak olduğu belirtilerek, Kayseri Sarız İlçe Jandarma ekiplerince kesilen idari para cezasının ilgili yasal mevzuat gereği uygulandığı bildirildi.

    İneğe trafik cezası kesildi
    © İHA / ALİ GÖÇ
    İneğe trafik cezası kesildi
    Jandarma Genel Komutanlığından yapılan yazılı açıklamada, bazı görsel ve yazılı basın yayın organlarında, "Kayseri'de Sarız İlçe Jandarma Komutanlığı trafik ekiplerinin bir şahsa, ineğinin küpe numarası ile trafik cezası yazdığına" dair haberlere yer verildiği belirtildi.

    2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 69'uncu maddesinde, "Yerleşim birimleri dışındaki karayolunda, taşıt yolu üzerinde zorunlu haller dışında hayvan bulundurmak, karayollarının yasaklanmamış kesimlerinde ise hayvanla çekilen veya elle sürülen araçları, hayvanları, hayvan sürülerini ve binek hayvanlarını trafik kurallarına uymadan sürmek ve bunları sürme yeteneğinden yoksun kimselerin yönetimine vermek veya başı boş bırakmak yasaktır." hükmünün yer aldığı hatırlatılan açıklamada, bu eylemin Karayolları Trafik Yönetmeliği'nde de yasaklandığı vurgulandı.

    Bahse konu olayda, 14 Kasım'da Sarız İlçe Jandarma Komutanlığı emrinde görevli Jandarma Trafik Tim Komutanlığınca Karapınar-Çavdar Karayolu'nda başıboş bulunan ineğin karayolu güvenliğini tehlikeye attığının tespit edildiği, bunun üzerine karayolunun güvenli hale getirildiği ve ineğin küpe numarasından yola çıkılarak tespit edilen hayvanın sahibi hakkında Karayolları Trafik Kanunu'nda yer alan "Yerleşim yerleri dışındaki karayollarında, taşıt yolu üzerinde, zorunlu haller dışında hayvan bulundurmak, binek hayvanları ve sürüler ile elle sürülen araçları trafik kurallarına uymadan sevk ve idare etmek veya ettirmek, başıboş bırakmak" hükmünün ihlali nedeniyle idari para cezası kesildiği kaydedildi.

    Ceza tutanağına ilişkin de usulüne uygun tebligat yapıldığı belirtildi.

    Açıklamada, Türkiye'de 2018 ve 2019'da karayollarında başıboş ve kontrolsüz bırakılan hayvanlara araç çarpması nedeniyle 13 ölümlü, 1821 yaralamalı trafik kazası meydana geldiği ve bu kazalarda 15 kişinin hayatını kaybettiği, 3 bin 110 kişinin ise yaralandığı vurgulandı.

    '2019'da 208 vatandaşa ceza kesildi'

    Sarız ilçesinde tesis edilen cezai işlemin ilk olmadığının altı çizilen açıklamada, Türkiye genelinde jandarma trafik sorumluluk alanında, aynı suçtan 2018'de 90, 2019'da ise 208 vatandaşa benzer cezai işlem uygulandığı kaydedildi.

    Son 2 yılda Sarız İlçe Jandarma sorumluluk bölgesinde özellikle öğrenci servislerinin yoğun olarak kullanıldığı köy yollarında, başıboş bırakılan hayvanların neden olduğu 6 trafik kazasının meydana geldiğine, bu kazalarda 7 vatandaşın yaralandığına dikkat çekilen açıklamada, yüksek disiplin ve görev anlayışıyla vazifesini layıkıyla yerine getiren Jandarma Trafik Timinin ilgili mevzuat çerçevesinde uyguladığı cezanın haklılığı ve gerekliliğinin altı çizildi.

     

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    Etiketler:
    Jandarma Genel Komutanlığı, Trafik cezası, İnek, Kayseri, Türkiye
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