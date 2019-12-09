Bu kez Samsun: 'Arabanın kapısını açmadı diye kovuldu' iddiası

Güngören Belediyesi'nde yaşanan tartışmalı cezanın bir benzeri de Samsun'un Bafra ilçesinde yaşandı. Bafra Belediyesi Başkan Yardımcısının, şoförünü kapısını açmadığı gerekçesiyle işten attığı öne sürüldü.

Güngören Belediyesi'ndeki bir görevliye verilen ceza tartışılmaya devam ederken, benzer bir haber de Bafra Belediyesi'nden geldi.

Cumhuriyet'in haberine göre, Bafra Belediyesi Başkan Yardımcısı Şaban Hüryaşar'ın şoförü olarak görev yapan Salih Küçük, başkan yardımcısının kapısını açmadığı gerekçesiyle görevden alındığını, eski çalıştığı yer olan zabıtaya geri gönderildiğini iddia etti.

Güngören Belediyesi'nin Başkan Yardımcısı Veysel İpekçi, "kendisini görüp ayağa kalkmadı" diye belediyede çalışan bir şoföre "tuvalet önünde oturma" cezası vermişti. Olayın duyulmasının ardından gelen tepkiler büyüyünce İpekçi istifa etmişti.

Olayı Ersoy Dede paylaştı

Güngören Belediyesi'ndenki görevliye verilen cezayı AK Partili Mehmet Metiner paylaşmıştı. Gazeteci Ersoy Dede söz konusu skandalı sosyal medya hesabından paylaştı.

Al sana İkinci Güngören Faciası..



Bafra Belediye Başkan Yardımcısı Şaban Hüryaşar’ın, kapısını açmadığı gerekçesiyle makam şoförü Salih Küçük’ü işten çıkardığı iddia ediliyor..https://t.co/jOjsQbZc2l pic.twitter.com/glyysTLiyB — ERSOY DEDE (@ersoydede) December 8, 2019

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