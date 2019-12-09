Bu kez Samsun: 'Arabanın kapısını açmadı diye kovuldu' iddiası

Cumhuriyet'in haberine göre, Bafra Belediyesi Başkan Yardımcısı Şaban Hüryaşar'ın şoförü olarak görev yapan Salih Küçük, başkan yardımcısının kapısını açmadığı gerekçesiyle görevden alındığını, eski çalıştığı yer olan zabıtaya geri gönderildiğini iddia etti.
Güngören Belediyesi'nin Başkan Yardımcısı Veysel İpekçi, "kendisini görüp ayağa kalkmadı" diye belediyede çalışan bir şoföre "tuvalet önünde oturma" cezası vermişti. Olayın duyulmasının ardından gelen tepkiler büyüyünce İpekçi istifa etmişti.
Olayı Ersoy Dede paylaştı
Güngören Belediyesi'ndenki görevliye verilen cezayı AK Partili Mehmet Metiner paylaşmıştı. Gazeteci Ersoy Dede söz konusu skandalı sosyal medya hesabından paylaştı.
Al sana İkinci Güngören Faciası..— ERSOY DEDE (@ersoydede) December 8, 2019
Bafra Belediye Başkan Yardımcısı Şaban Hüryaşar’ın, kapısını açmadığı gerekçesiyle makam şoförü Salih Küçük’ü işten çıkardığı iddia ediliyor..https://t.co/jOjsQbZc2l pic.twitter.com/glyysTLiyB
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