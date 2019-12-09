İstanbul Valiliği'nden Kadıköy'deki kadın eylemi sonrası gözaltılarla ilgili açıklama

İstanbul Valiliği, Kadıköy İskele Meydanı'nda düzenlenen kadın eylemi sonrasındaki gözaltılara ilişkin, "Etkinliği provoke eden ve güvenlik güçlerine mukavemette bulunan 7 şahıs Cumhuriyet Savcılığı talimatları ile gözaltına alınmıştır" açıklamasını yaptı.

İstanbul Valiliği, 'Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu' tarafından Kadıköy'de Şili'deki kadınların yaptığı ve tüm dünyaya yayılan danslı protestonun benzerini gerçekleştirmek üzere düzenlenen eyleme ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Platform üyeleri tarafından düzenlenen etkinlikte yapılan dans gösterileri sonrasında atılan sloganlarda 'tecavüzcü sensin, öldüren sensin, polisler, hakimler, devlet ve başkan' şeklinde ifadeler kullanan söz konusu gruba yaptıklarının suç olduğu, eylemi durdurmaları ve dağılmaları için makul süre tanınmıştır. Ancak, grubun dağılmamakta ısrar edip, konusu suç oluşturan sloganlara devam etmeleri üzerine, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü Kadın Grubu tarafından polis marifetiyle alan boşaltılmaya çalışılmıştır. Etkinliği provoke eden ve güvenlik güçlerine mukavemette bulunan 7 şahıs Cumhuriyet Savcılığı talimatları ile gözaltına alınmıştır."