Kayıt
09:55 09 Aralık 2019
Canlı Yayın
    Arama

    Kılıçdaroğlu: Mal varlığı araştırma komisyonu kurulsun

    © AA / Murat Kaynak
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    1 0 0
    Abone ol
    https://cdntr2.img.sputniknews.com/images/104074/88/1040748805.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/turkiye/201912091040791973-kilicdaroglu-mal-varligi-arastirma-komisyonu-kurulsun/

    Eski başbakan Ahmet Davutoğlu'nun “Yaşayan cumhurbaşkanları dahil, ilgili herkesin mal varlığı Meclis’te araştırılsın” çağrısına CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu destek verdi. Kılıçdaroğlu, "Bir komisyon kurulmak istenmesi halinde buna CHP olarak bizim desteğimiz olur" dedi.

    CHP Genel Bakanı Kemal Kılıçdaroğlu, Şehir Üniversitesi’yle ilgili tartışmanın, hukuk içerisinde çözülmesi çağrısı yaptı. Kılıçdaroğlu, temiz siyaset için de siyasetçilerin mal varlıklarının araştırılmasına ihtiyaç olduğunu söyledi.

    Sözcü’den Saygı Öztürk‘ün haberine göre CHP lideri, Şehir Üniversitesi’nin durumu ve eski başbakan Ahmet Davutoğlu’nun siyasetçilerin mal varlıklarındaki artışın araştırılması çağrısına ilişkin şu değerlendirmede bulundu:

    'Erdoğan’a yakın isimler olsaydı bu tartışma olur muydu?'

    Murat Ülker
    © AA /
    Murat Ülker'den Şehir Üniversitesi ile ilgili haberlere ilişkin açıklama
     Üniversiteler üzerinden siyasal hesaplaşma ve bunun baş aktörlüğünü Erdoğan’ın üstlenmesi, bu kurumlara saygısızlığın bir göstergesidir. Merak ediyorum o vakfın kurucuları arasında Davutoğlu olmasaydı, vakfın yönetiminde Erdoğan’a yakın isimler olsaydı böyle bir tartışma gündeme gelir miydi? Gelmezdi…

    'Fırsatçılık yapılıyor'

    Erdoğan düne kadar kendi yandaşlarını, banka borçlarından, ekonomik sıkıntılarından kurtardı. Ankara’da Erdoğan’ın akrabası tarafından yaptırılan Nex Lavel’ın Ziraat Bankası’na verilmesi, İstanbul’da finans merkezinin alınıp üç müteahhidin kurtarılması… Çektiği sıkıntı fırsat bilinerek banka aracılığıyla üniversitenin ele geçirilmek istenmesi doğru değil. Sorun varsa hukuk içinde çözülmeli.

    'Yerinde bir çağrı'

    İstanbul Şehir Üniversitesi
    © Fotoğraf : Twitter
    İstanbul Şehir Üniversitesi'nin varlıklarına tedbir
    Ahmet Davutoğlu’nun çağrısı, güzel ve yerinde bir çağrıdır. Mal varlıklarının araştırılması amacıyla bir komisyon kurulmak istenmesi halinde buna CHP olarak bizim desteğimiz olur. Temiz siyaset, siyasetin kirlilikten arınması açısından buna ihtiyaç var.

    Erdoğan ne demişti?

    Ahmet Davutoğlu'ndan ‘malum zat' diye bahseden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Şehir Üniversitesi'nin tahsisini başbakanlığım sırasında ben yaptım. Tahsisini ben yaptığım halde malum zat başbakan olunca bunu mülkiyet devrine dönüştürdü. Bu yapılamaz. Türkiye'de hiçbir üniversiteye tapu devri yoktur, olmamıştır. Bu mülkiyet devrini yaparken (Davutoğlu'nun) yanında Ali Babacan, Mehmet Şimşek, Feridun Bilgin var. Halkbank'tan kredi alıyorlar. Halef selef olduğumuz cumhurbaşkanı aradı ‘Arzu ederseniz bunu çözersiniz' dedi. Buranın hamisi Marmara Üniversitesidir. Biz ne oradaki öğrencilerin ne de akademisyenlerin düşmanıyız. Burada Halk Bankası'nın dolandırılması söz konusu” demişti.

    İlgili konular:

    Kılıçdaroğlu: 'Yılbaşından itibaren yüzde 22 zam yapacağım' diyor, asgari ücrete de yüzde 22 zam yapılması gerekiyor
    Kılıçdaroğlu iş insanlarına seslendi: Ayağınıza kurşun sıkmayın
    Kılıçdaroğlu: Erdoğan ailesi Türk savunma sanayisini ele geçirmeye çalışıyor
    Etiketler:
    Recep Tayyip Erdoğan, Bahçeşehir Üniversitesi, Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM, CHP, Ahmet Davutoğlu
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan çekilen Dünya görüntüsü.
    2019’un göz alıcı uzay görüntüleri
    Karikatür
    ABD’de tutuklu bulunan Rus vatandaş But: Mahkumlar Tomahawk füzesi için parça üretiyor
    İnfografik
    Kalaşnikov tüfeği: güvenilirlik, basitlik ve güç
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet