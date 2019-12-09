Tunceli Belediye Başkanı Maçoğlu'ndan regl izni açıklaması: Kadınların kararını tartışmaya açmam

Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu, kadın çalışanlarına ayda bir gün regl izni tanınması hakkında, “Benim değil, Kadın Meclisi ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komisyonu’nun aldığı bir karar bu. Kadın arkadaşlarımız bunu bir ihtiyaç olarak görmüş ve bu yönde karar vermişse, ben bunu hak mıdır değil midir diye tartışmam” diye konuştu.

Geçen hafta kadın çalışanlarına her ayın belli bir günü menstrüasyon (regl) izni verme kararı alan Tunceli Belediyesi'nin başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu konuyla ilgili konuştu.

Milliyet gazetesinden Ceyda Ulukaya'nın sorularını yanıtlayan Maçoğlu, şunları söyledi:

"Aslında üretim meselesinden başlarken, tüm canlıların eşit şekilde yararlanacağı gıda üretimini hedeflemiştik. Bu da, kadına, erkeğe, hayvana, bitkiye, canlı olan her şeye hizmet. Bu hizmet, sosyalist bir anlayışın ürünü. Yerel yönetimlerin buradaki rolü, birlikte emek veren insanların yönetimde söz sahibi olabilmesini getirir. Regl izni de, belediye meclislerimizden Kadın Meclisi ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komisyonu’nun aldığı bir karar. Benim aldığım bir karar değil.

Direkt talimat olarak görüyoruz onların aldığı kararı. Tartışmaya bile açmıyoruz. Bu kararı aldıklarında ben Londra’daydım zaten. Karar alındı ve bildirildi, bu kadar.

‘Erkek egemen yapının kadını özel mülkü olarak gördüğü bir anlayış var’

Ben toplumsal cinsiyet eşitliğine inanan biriyim. Türkiye’de ve dünyanın birçok yerinde kadının birçok konuda geriye itildiği, yok sayıldığı, bırakın siyasette var olmayı evden çıkmasına bile farklı bakıldığı bir dünyada onun en az erkek kadar eşit olduğunu ve karar mekanizmalarında yer alması gerektiğini göstermek adına bu kararın önemli olduğunu düşünüyorum. O yüzden bir tepkim olmadı."

Maçoğlu, "kendinizi feminist addediyor musunuz?" sorusu üzerine ise şunları kaydetti:

‘Feminizmle ilgili çok bilgim yok ama sosyalist biri olarak benim algıladığım şey eşitlik’

"Hayır ama şöyle, cinsiyet eşitliğini bozan hiçbir durumu doğru bulmam. Feminizmle ilgili çok bilgim yok açıkçası ama sosyalist biri olarak benim algıladığım şey eşitlik. O noktaya gelene kadar da, hayatta dezavantajlı durumda olan her gruba pozitif ayrımcılık yapılması gerektiğine inanıyorum. Ne zaman ki hepimiz eşit olduk, o zaman kimse kimsenin önüne geçmesin. Ama ülkemiz için konuşuyorsak, belki bu noktaya 50 yıl sonra ulaşacağız. Çünkü erkek egemen yapının kadını özel mülkü olarak gördüğü bir anlayış var. Böyle düşünülen bir toplumda, kadının kendisini özgürleştirmeye giden yolda alacağı kararları tartışmaya açmadan desteklemek lazım. Bu, tüm cinslerin eşit olduğu dünya için gereken mücadelenin bir parçası. Benim bir sosyalist olarak algıladığım bu. Söylediklerim doğrudur anlamında da söylemiyorum ama böyle düşünüyorum.

‘Kadınlarla ilgili karar mekanizmasında da özne kendileridir’

© REUTERS / Murad Sezer Maçoğlu'ndan 'Dersim' açıklaması

'Toplam dört danışmanımız var, hepsi kadın'

'Belediyede kaç kadın çalışan var? Bu sayı artacak mı?' sorusunu da yanıtlayan Maçoğlu, "Toplam 247 personelin 61’i kadın. Ama toplam dört danışmanımız var, hepsi kadın. Planlama yaparken iş yükünün ağırlığından dolayı erkek fiziğine ağırlık verilmiş, çöptür, kanalizasyondur... Bu yüzden erkek çalışan çoğunlukta. Ben öyle düşünmüyorum ama, ben kadının her tür işi yapabileceğini düşünüyorum. Fakat kısa vadede işçilere çok müdahale edemiyoruz açıkçası. Onlarca işçiyi çıkarmamız gerekir, o da doğru değil, işini düzgün yaptığı sürece tabii" dedi.