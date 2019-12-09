Eski Güngören Belediye Başkan Yardımcısı İpekçi'den 'tuvalet nöbeti' savunması: Dış güçlerin hedefindeyim

Kendisine selam vermeyen şoföre tuvalet nöbeti tutturduğu için Güngören Belediye Başkan Yardımcılığı'ndan istifa etmek zorunda kalan Veysel İpekçi, dış güçlerin hedefi olduğunu söyledi. İpekçi, kapitalizm ve komünizme karşı oluşturdukları alternatif sistemi tam hayata geçirecekken bu 'tertibin' meydana geldiğini ileri sürdü.

Belediye şoförüne verdiği 'tuvalet önünde oturma cezası' ile gündeme gelen ve görevinden istifa etmek zorunda kalan Güngören Belediyesi Başkan Yardımcısı Veysel İpekçi kendini savundu.

Dokuz dakikalık 'savunma videosu'nda ilginç iddialar ortaya atan İpekçi; Güngören'de komünizme ve kapitalizme alternatif bir ekonomik sistem geliştirdiği için 'dış güçlerin' hedefi olduğunu öne sürdü.

Maruz kaldığım tertip ve linç girişiminin, olayın iç yüzünü açıklıyorum #güngörentertibihttps://t.co/Bs5ZiVwvTS — veysel ipekçi (@veyselipekci) 8 декабря 2019 г.

​'Elhamdülillah imam hatip mezunuyum, AK Parti’den de istifa etmeyi düşünmüyorum'

"Amir olarak verdiğim talimatın arkasındayım” diyen İpekçi, "Hata yapmış olabilirim ama hatamın bütün kamuyouna yansıtılmasını benim vicdansız birisi olduğuma dair iddaları kamuoyunun vicdanına bırakıyorum. İmam-hatipli olduğum söyleniyor. Elhamdülillah imam hatip mezunuyum. Olayın aydınlatılması için ilk gün istifa ettim. Karar milletimizindir. Hakkımda çıkan her türlü karara saygılıyım. AK Parti’den de istifa etmeyi düşünmüyorum" ifadelerini kullandı.

'Reis-i Cumhurun gündemine gelince açıklama yapma gereği hissettim'

Gazete Duvar'ın aktardığı habere göre, İpekçi'nin açıklaması özetle şöyle:

Güngören içindeki basit bir olayın, başkan yardımcısının aldığı bir kararın bu kadar büyüyeceğini aslında düşünmedim. İlk gün hemen istifamı açıklayarak olayın suhulet içinde Güngören özelinde çözüleceğini düşündüm. Daha sonra olay beni, ailemi, çevremi etkiler biçimde büyütülünce mecburen ve hiç gerek yokken 7 düvele karşı mücadele veren Reis-i Cumhurun gündemine gelince ve ona da yanlış aksettirildiğini düşündüğüm için bu açıklamayı yapma gereği hissettim.

'Konu basit bir otur-kalk meselesi değildir'

Neden Güngören bu konuya cevap vermek istiyorum. Bu konu basit bir otur-kalk meselesi değildir. Bugün dünyada mevcut olan sistemin alternatifi bir ekonomik, sosyolojik, hukuksal bir sistemin mevcut sistem içinde, hukuki zemin içinde denemelerini yaparak, AK Parti’nin birleştiren yapısına güvenerek ve dayanarak buraya geldik. Ve burada bu hizmetleri yapmak istiyoruz. Genel olarak söylemek istediğim mesele şudur ki kapitalizm, komünizm ve bizim getirmiş olduğumuz kooperatiflerle beraber halkın organize edilerek, ortaklık modeli… Halka anlatılması modelini geliştirmek için geldik. Belediye başkanımızın bu kitabı zamanında Cumhurbaşkanımıza atfedildi. Kitabın adı 'Faizsiz ekonomide ortaklık sistemi…'

'Bir hata varsa Başkan'a söylenebilirdi, basına sızdırılmaması gerekirdi'