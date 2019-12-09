Akar: NATO'nun planlarını bloke etmek gibi bir niyetimiz yok

Anadolu Ajansı'nın (AA) 'Editör Masası' programına katılan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "NATO'nun planlarını bloke etmek gibi bir niyetimiz yok" ifadelerini kullandı.

Akar'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şu şekilde:

- NATO'nun planlarını bloke etmek gibi bir niyetimiz yok.

- NATO ortamında ülkemizin hak ve menfaatlerine ilişkin birtakım iddialar ortaya koyduğumuzda bu, NATO'ya karşı bir tavır olarak algılanmamalı.

- Planlarla alakalı sıkıntı bizimle ilgili değil.

- Biz sabırla bildiklerimizi anlatmaya devam edeceğiz.

- Normal zekası olan herkes YPG'nin Kandil'in talimatları doğrultusunda hareket ettiğini anlıyor.

- (Libya anlaşması nedeniyle Yunanistan'la yaşanan gerilim üzerine) İyi diyalog istiyoruz ancak hakkımızı da yedirtmeyiz.

- (Libya'nın Atina Büyükelçisi'nin sınır dışı edilmesi) Bir acizlik, zafiyet olduğunu değerlendiriyoruz. Sonucu etkilemeyecek.

- Çözüm için bütün tarafları masaya davet ediyoruz.