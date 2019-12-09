Akar: NATO'nun planlarını bloke etmek gibi bir niyetimiz yok

Akar'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şu şekilde:
- NATO'nun planlarını bloke etmek gibi bir niyetimiz yok.
- NATO ortamında ülkemizin hak ve menfaatlerine ilişkin birtakım iddialar ortaya koyduğumuzda bu, NATO'ya karşı bir tavır olarak algılanmamalı.
- Planlarla alakalı sıkıntı bizimle ilgili değil.
- Biz sabırla bildiklerimizi anlatmaya devam edeceğiz.
- Normal zekası olan herkes YPG'nin Kandil'in talimatları doğrultusunda hareket ettiğini anlıyor.
- (Libya anlaşması nedeniyle Yunanistan'la yaşanan gerilim üzerine) İyi diyalog istiyoruz ancak hakkımızı da yedirtmeyiz.
- (Libya'nın Atina Büyükelçisi'nin sınır dışı edilmesi) Bir acizlik, zafiyet olduğunu değerlendiriyoruz. Sonucu etkilemeyecek.
- Çözüm için bütün tarafları masaya davet ediyoruz.
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