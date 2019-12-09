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    Serdar Ortaç

    Serdar Ortaç: Erdoğan'ın ülkemize katkısını nasıl göremiyorlar?

    © Fotoğraf : DHA
    Türkiye
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    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a olan sevgisi nedeniyle sosyal medyada muhalifler tarafından linç edildiğini söyleyen şarkıcı Serdar Ortaç, "Erdoğan'ın ülkemize katkısını nasıl göremiyorlar? Muhalifler 'Yolla, otobanla, köprü ile ölçmeyin' diyorlar Erdoğan'ın yaptıklarını. Ne ile ölçeceğiz? Yatırımlar hayat kalitemi artırdı" diye konuştu.

    Sabah gazetesinden Tuba Kalçık'a konuşan şarkıcı Serdar Ortaç, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı çok sevdiğini ve takdir ettiğini söyledi.

    Türkiye'de lider olarak sadece Erdoğan'ı gördüğünü belirten Ortaç, "Türkiye dünyada yükselişte, değerini bilmeliyiz. Bunda Erdoğan'ın katkısı çok. Kusura bakmasın kimse ama şu anda Türkiye'de lider olarak bir tek Erdoğan var bana göre. Dünyada da bir-iki liderden biri. Bu benim düşüncem. Herkesin görüşüne de, eleştirisine de saygı duyuyorum" ifadelerini kullandı.

    Türkiye'nin ekonomisine de değinen Ortaç, "'Ekonomi kötü, kimsede para yok' diyorlar. Bırakalım Allah aşkına bu kötümserliği. Piyasa kötü diye yakınıyorlar, ya daha da kötüsü olabilirdi. Eskiyi hatırla. İnsanlar tüp gaz kuyruğuna girerdi. Ben hatırlıyorum o eski dönemleri. Şimdi çok şükür bunları yaşamıyoruz. Biraz şükretmeyi bilmeliyiz" dedi.

    'Türkiye'de lider olarak bir tek Erdoğan var'

    'Hem Atatürk'ü, hem de Erdoğan'ı seviyorum' açıklaması yüzünden linç edildiğini dile getiren Ortaç, şunları söyledi:

    "Sosyal medyada muhalifler tarafından linç edildim. 'Buna bir daha reklam vermeyin' diye paylaşım yapanlar bile oldu. Ne istiyorsunuz ekmek paramdan? Sırf düşüncemi dile getirdim diye böyle de yapılmaz. Benim ofisimi görüyorsun, duvarımda Atatürk'ün resmi var. Ona olan sevgim ve saygım sonsuz... Atatürk; cumhuriyetimizin kurucusu, büyük önder. Cumhurbaşkanımızı da hem kişiliğinden, hem de icraatlarından, hem de politikalarından dolayı çok seviyor ve takdir ediyorum. Ne var bunda? Erdoğan'ın ülkemize katkısını nasıl göremiyorlar? Muhalifler 'Yolla, otobanla, köprü ile ölçmeyin' diyorlar Erdoğan'ın yaptıklarını. Ne ile ölçeceğiz? Benim hayat kalitemi artırdı mı bu yatırımlar? Evet, rahat yaşamam için gerekli bunlar. Anadolu tarafına geçince Avrupa'daymışım gibi geliyor. Türkiye dünyada yükselişte, değerini bilmeliyiz. Bunda Erdoğan'ın katkısı çok. Kusura bakmasın kimse ama şu anda Türkiye'de lider olarak bir tek Erdoğan var bana göre. Dünyada da bir-iki liderden biri. Bu benim düşüncem. Herkesin görüşüne de, eleştirisine de saygı duyuyorum."

    'Kanal İstanbul'u destekliyorum, harika bir proje'

    Erdoğan'ın Türkiye'ye çok önemli yatırımlar yaptığını söyleyen Ortaç, şöyle devam etti:

    "Türkiye'ye çok önemli yatırımlar yaptı, yapmaya da devam ediyor. Mesela Kanal İstanbul'u destekliyorum, harika bir proje. Tabii bence diyorum. Başkası böyle düşünmeyebilir, ben saygı duyuyorum böyle düşünmeyenlere. Ama belli kesimler kendileri gibi düşünmeyenleri linç ediyor. Lütfen bırakalım böyle yapmayı. Birbirimizin düşüncelerine saygı duyalım."
    Etiketler:
    Sosyal medya, Mustafa Kemal Atatürk, Linç, Yatırım, Kanal İstanbul, Ekonomi, Türkiye, Recep Tayyip Erdoğan, Sabah gazetesi, Tuba Kalçık
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