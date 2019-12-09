AK Partili Zonguldak belediye başkanı karton toplamayı yasakladı: 'Çocuklarımıza Selim Alan mı bakacak?'

Zonguldak'ta AK Partili Belediye Başkanı Ömer Selim Alan, şehirde karton toplamayı yasakladı. Geçimlerini karton toplayarak sağlayan vatandaşlar ise "Dilencilik mi yapalım, hırsızlık mı yapalım? Bizim çocuklarımıza Selim Alan mı bakacak?" diyerek karara tepki gösterdiler.

BirGün gazetesinden Aycan Karadağ'ın haberine göre, AK Partili Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan, karton toplamayı yasakladı. Uygulamanın salı gününden itibaren başlayacağı belirtildi.

Karar sonrası yasağı protesto etmek için belediye binası arkasındaki pazaryerinde toplanan karton toplayıcıları, Başkan Alan'dan yasağa son vermesini istedi.

'Çocuklarımıza Selim Alan mı bakacak?'

Yaklaşık 20 yıldır karton toplayıcılığı yapan Sevda Sesver, Karagülmez Gezmez, Yeter Demir, İpek Zengin, Sevim Koçaklı ve Çiğdem Kaçmak marketlere gelen karar gereği artık karton toplayamadıklarını belirterek bu karardan geri dönülmesini istedi.

Sevda Sesver, 4 çocuğunun da işsiz olduğunu belirterek, "Belediye Başkanı seçimden önce bizi gördüğünde sarılıp öperdi. Şimdi üç gündür yanına gidiyorum içeri almıyor. Zonguldak merkezde yaklaşık 30 aile karton toplayarak geçimini sağlıyor. Roman vatandaşıyız diye kimse bize iş vermiyor. Dilencilik mi yapalım, hırsızlık mı yapalım. Bizim çocuklarımıza Selim Alan mı bakacak?” diye konuştu.