Erdoğan'dan Macron'a: Sarı Yelekler çıktı, hadi çöz bakalım

İslam İşbirliği Teşkilatı toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Çeşitli sebeplerle kendi içine kapanan İslam ülkeleri, imkanlarını ve enerjilerini heba ediyor, boşa harcıyor" ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan başlıklar şu şekilde:

- Çeşitli sebeplerle kendi içine kapanan İslam ülkeleri, imkanlarını ve enerjilerini heba ediyor, boşa harcıyor.

- Bugün dünya nüfusunun yaklaşık 4'te birini oluşturan Müslümanlar maalesef güçleriyle orantılı, siyasi etkiye ekonomik, sosyal ve kültürel gelişmişlik düzeyine sahip değiller.

- İnsanlığın bugünkü gelişmişlik seviyesinin temelleri İslam coğrafyasında atılmış olmasına rağmen Müslümanların günümüzde yaşadığı sıkıntıların sebeplerini iyi düşünmeli, analiz etmeli ve çözüm yolları üretmeliyiz.

- Türkiye olarak Kudüs ve Filistin'deki zulüm konusunda dile getirdiğimiz itirazlarda çoğu zaman yalnız kaldığımızı hissediyoruz.

- İsrail'in bu hoyratlığı Batı ülkeleri ve büyük bir üzüntüyle belirtmek isterim ki kimi Arap devletleri tarafından adeta teşvik ediliyor.

- Macron hala kalkmış İslami terörden bahsediyor, karşımızda susuyor. Sarı Yelekler çıktı, hadi çöz bakalım.

- Aile içi şiddet, önüne geçmemiz gereken en önemli tehditlerden biridir.

- NATO'da plan projeleri dağıttım ama ne yazık ki 'Destek veririz' diyenleri göremedik.

- Batı kaynaklı tehditlere karşı çocuklara, kadınlara, yaşlılara, engellilere ne kadar iyi sahip çıkarsak aile yapımızı o derece korumuş oluruz.

- Türkiye ne Kıbrıs'ta, ne Ege'de, ne de Doğu Akdeniz'deki hak ve çıkarlarından en küçük bir taviz vermeyecektir.

- İletişim araçlarının Batı kaynaklı içeriklerinin yaygınlaşmasıyla ortaya çıkan erozyona karşı teyakkuz halinde bulunmalıyız.

- Yeni yerleşim yerleri projesi ve sığınmacılara destek konusunda gereken destek verilecektir.

- 6.4 büyüklüğündeki depremin ardından Arnavutluk'ta 3 ayrı bölgede konut inşa edeceğiz.