Erdoğan'dan Macron'a: Sarı Yelekler çıktı, hadi çöz bakalım

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan başlıklar şu şekilde:
- Çeşitli sebeplerle kendi içine kapanan İslam ülkeleri, imkanlarını ve enerjilerini heba ediyor, boşa harcıyor.
- Bugün dünya nüfusunun yaklaşık 4'te birini oluşturan Müslümanlar maalesef güçleriyle orantılı, siyasi etkiye ekonomik, sosyal ve kültürel gelişmişlik düzeyine sahip değiller.
- İnsanlığın bugünkü gelişmişlik seviyesinin temelleri İslam coğrafyasında atılmış olmasına rağmen Müslümanların günümüzde yaşadığı sıkıntıların sebeplerini iyi düşünmeli, analiz etmeli ve çözüm yolları üretmeliyiz.
- Türkiye olarak Kudüs ve Filistin'deki zulüm konusunda dile getirdiğimiz itirazlarda çoğu zaman yalnız kaldığımızı hissediyoruz.
- İsrail'in bu hoyratlığı Batı ülkeleri ve büyük bir üzüntüyle belirtmek isterim ki kimi Arap devletleri tarafından adeta teşvik ediliyor.
- Macron hala kalkmış İslami terörden bahsediyor, karşımızda susuyor. Sarı Yelekler çıktı, hadi çöz bakalım.
- Aile içi şiddet, önüne geçmemiz gereken en önemli tehditlerden biridir.
- NATO'da plan projeleri dağıttım ama ne yazık ki 'Destek veririz' diyenleri göremedik.
- Batı kaynaklı tehditlere karşı çocuklara, kadınlara, yaşlılara, engellilere ne kadar iyi sahip çıkarsak aile yapımızı o derece korumuş oluruz.
- Türkiye ne Kıbrıs'ta, ne Ege'de, ne de Doğu Akdeniz'deki hak ve çıkarlarından en küçük bir taviz vermeyecektir.
- İletişim araçlarının Batı kaynaklı içeriklerinin yaygınlaşmasıyla ortaya çıkan erozyona karşı teyakkuz halinde bulunmalıyız.
- Yeni yerleşim yerleri projesi ve sığınmacılara destek konusunda gereken destek verilecektir.
- 6.4 büyüklüğündeki depremin ardından Arnavutluk'ta 3 ayrı bölgede konut inşa edeceğiz.
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