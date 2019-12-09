Hasan Cemal'e 'Cumhurbaşkanına hakaret' soruşturmasında takipsizlik

Gazeteci Hasan Cemal'in T24'te yayınlanan 'Dikta/Diktatör' yazısıyla ilgili 'Cumhurbaşkanı'na hakaret' iddiasıyla yapılan şikayet üzerine başlatılan soruşturmada 'takipsizlik' kararı verildi.

T24 yazarı Hasan Cemal'in 'Dikta/Diktatör' yazısıyla ilgili 'Cumhurbaşkanı'na hakaret' iddiasıyla yapılan şikayet üzerine başlatılan soruşturmada 'takipsizlik' kararı verildi.

Cumhuriyet Savcılığı, geçen yıl temmuz ayında başlatılan soruşturmada, ‘suçun unsurları oluşmadığı’ gerekçesiyle kovuşturmaya yer olmadığını kaydetti.

T24'ün haberine göre, soruşturmayla ilgili olarak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosu’nca varılan kararda, atılı suçtan soruşturma yapılmasının TCK 299/1 gereği Adalet Bakanı’nın iznine tabi olduğu hatırlatıldı. ‘Suçun unsurları oluşmadığından bahisle’ kovuşturma izninin verilmediğini aktaran başsavcılık bu nedenle kovuşturma işlemi yapılamayacağını belirttti ve kararda “Söz konusu paylaşım ve şüpheli hakkında kamu adına kovuşturmaya yer olmadığına karar verildi” denildi.

Cemal’in 9 Temmuz 2018’de kaleme aldığı yazıyla ilgili ilk olarak Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvuru yapılmış, savcılık yer itibariyle yetkisizliğe karar vermiş ve dosyayı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na göndermişti.