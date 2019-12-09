Kaya Çilingiroğlu: Erkekler de eziyet çekiyor, mesela boşanmak istiyor, karısı 'Sen bana para vereceksin' diyor

Spor yorumcusu Kaya Çilingiroğlu, kadınların erkeklerden daha az ezildiğini düşünmediğini söyledi. Çilingiroğlu, “Erkeğe tecavüz eden yok mu bu ülkede? Erkek de eziyet çekiyor. Mesela evlilik yapıyor, boşanmak istiyor. Karısına ‘Bırak beni gideyim’ diyor. Bu sefer eşi ‘Sen bana bu kadar para vereceksin’ diyor. Bu nafaka ne abi?” ifadesini kullandı.

Spor yorumcusu Kaya Çilingiroğlu, kadınların nafaka hakkıyla ilgili olarak değerlendirmelerde bulundu. Aslı Şafak'ın sunduğu 'İşin Aslı' programına katılan Çilingiroğlu, “Bir kadının erkekten daha az ezildiğini düşünmüyorum” dedi. Çilingiroğlu devamla şu görüşü dile getirdi:

“Erkeğe tecavüz eden yok mu bu ülkede? Erkek de eziyet çekiyor. Adam mesela evlilik yapıyor, boşanmak istiyor. Karısına ‘Bırak beni gideyim’ diyor. Bu sefer eşi ‘Sen bana bu kadar para vereceksin’ diyor. Bu nafaka ne abi?”

Kadınların kendisine çok çektirdiğini savunan Çilingiroğlu, "Şunu demek istiyorum; ‘Nafaka ne?’ Ben zaten çocuğumun bütün giderlerini karşılayacağım. Gideceksin bir adamla birlikte olacaksın, yiyeceksin içeceksin, parayı ben vereceğim! Ben çocuklarımın giderlerini karşılıyorsam kadına niye para vereyim?" ifadesini kullandı.