Celal Şengör: En cahil Türkler, Müslüman Türklerdir

Prof. Dr. Celal Şengör, Azerbaycan'da bir grup öğrencisiyle sohbet etti. Bir öğrencinin "Sizce Türkler modern çağda neden cahil bırakıldı?" sorusuna Şengör, şu yanıtı verdi:
"Hayır, Türkler cahil bırakılmadı, Türkler cahil kaldılar, kendi kendilerini cahil ettiler."
Celal Şengör:— Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) December 9, 2019
- Türkler cahil bırakılmadı, Türkler cahil kaldılar, kendi kendilerini cahil ettiler.
- En cahil Türkler Müslüman olan Türklerdir. Osmanlılar ne eğitime önem verdiler ne bir şeye önem verdiler. Kendi dinlerini bile adam gibi öğrenmedilerhttps://t.co/k6ivlQSl9y pic.twitter.com/QmdVzzpZzb
Şengör, öğrencinin "Peki nasıl?" sorusu üzerine de şunları söyledi:
“En cahil Türkler Müslüman olan Türklerdir. Müslüman camiasına katıldıktan sonra İslamiyet'in 11. yüzyıldaki çöküşü Türkleri de beraberinde sürükledi. Özellikle Osmanlı Devleti, benim kanaatimce Türk tarihinin en alt noktasıdır. Orada Osmanlılar ne eğitime önem verdiler ne bir şeye önem verdiler. Kendi dinlerini bile adam gibi öğrenmediler. Dolayısıyla yeni bir şey yapma imkanı kalmadı."
Şengör'ün söz konusu açıklamaları yaptığı video, sosyal medyada gündem oldu.
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