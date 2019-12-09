Celal Şengör: En cahil Türkler, Müslüman Türklerdir

Celal Şengör:

- Türkler cahil bırakılmadı, Türkler cahil kaldılar, kendi kendilerini cahil ettiler.

- En cahil Türkler Müslüman olan Türklerdir. Osmanlılar ne eğitime önem verdiler ne bir şeye önem verdiler. Kendi dinlerini bile adam gibi öğrenmedilerhttps://t.co/k6ivlQSl9y pic.twitter.com/QmdVzzpZzb