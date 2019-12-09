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14:51 09 Aralık 2019
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    Urla'da iş insanı ve sanatçı Turgut Kahraman, kendi evi olan Zeytinli Köşk'ün bahçesinde 5 metre eninde, 6 metre uzunluğunda, üzerinde mavi, kırmızı, sarı, mor gibi birçok rengin bulunduğu Mustafa Kemal Atatürk heykelini inşa etti.

    Tepki toplayan Atatürk heykelinin sanatçısı konuştu: Anadolu'nun bütün renkleri var

    © DHA /
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    İzmir'in Urla ilçesindeki Zeytinli Köşk'ün sahibi Turgut Kahraman, evinin bahçesine 6 metre uzunluğunda alüminyumdan oluşan renkli Atatürk heykeli inşa etti. Ancak birçok rengin yer aldığı heykel sosyal medyada tepki topladı. Kahraman, heykel için, "Atatürk'ü bütün Anadolu'nun renkleri ile yapmanın doğru bir çalışma olduğuna inanıyorum" dedi.

    Urla'da iş insanı ve sanatçı 63 yaşındaki Turgut Kahraman, kendi evi olan Zeytinli Köşk'ün bahçesinde 5 metre eninde, 6 metre uzunluğunda, üzerinde mavi, kırmızı, sarı, mor gibi birçok rengin bulunduğu Mustafa Kemal Atatürk heykelini inşa etti.

    Alüminyumdan yapılan heykel, tartışmaları da beraberinde getirdi. Sosyal medyada eleştirilen ve tepki gösterilen heykeli yapan Turgut Kahraman, bütün eserlerinde Anadolu'nun tüm renklerini kullandığını söyledi.

    • İzmir'de bir sanatçının, köşkünün bahçesine, yaptığı alüminyumdan oluşan renkli Atatürk heykeli
      İzmir'de bir sanatçının, köşkünün bahçesine, yaptığı alüminyumdan oluşan renkli Atatürk heykeli
    • İzmir'de bir sanatçının, köşkünün bahçesine, yaptığı alüminyumdan oluşan renkli Atatürk heykeli
      İzmir'de bir sanatçının, köşkünün bahçesine, yaptığı alüminyumdan oluşan renkli Atatürk heykeli
      © DHA /
    • İzmir'de bir sanatçının, köşkünün bahçesine, yaptığı alüminyumdan oluşan renkli Atatürk heykeli
      İzmir'de bir sanatçının, köşkünün bahçesine, yaptığı alüminyumdan oluşan renkli Atatürk heykeli
      © DHA /
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    İzmir'de bir sanatçının, köşkünün bahçesine, yaptığı alüminyumdan oluşan renkli Atatürk heykeli

    ‘Tamamlandığında daha renkli olacak’

    Atatürk heykeli - İzmir
    © Fotoğraf : DHA
    Atatürk'e benzemeyen heykel yeniden yapıldı
    Evinin bahçesinde yine farklı Atatürk heykelleri yer alan Kahraman, "Nasrettin Hoca'yı yapıyorum, Anadolu'nun bütün renklerini kullanıyorum. Kurtuluş Savaşı'nın kahramanlarını yapıyorum, yine Anadolu'nun tüm renklerini kullanıyorum. Atatürk'ün tek heykeli bu değil. Birçok heykelini yapıyorum. Bunlarda da Anadolu'nun bütün renkleri var. Anadolu'nun bütün renkleri, bundan sonra yapacağım bütün Atatürk heykellerinde de olacak" diye konuştu.

    Yaptığı heykelin henüz bitmediğini ifade eden Turgut Kahraman, çalışmayı tamamladığında heykelin daha da renkli olacağını vurguladı.

    ‘Hareketleri zeybek oyunu ile tamamlanacak’

    Turgut Kahraman, "İlaveler henüz bitmedi. Hareketli bir heykel olacak. Hareketleri zeybek oyunu ile tamamlanacak. Ben, Anadolu'daki bütün renkleri bütün eserlerime koyacağım" diye konuştu. Heykelin renkleri için yapılan eleştiriler hakkında da konuşan Kahraman, şunları söyledi:

    ‘Atatürk bizim gibi bir insan’

    Atatürk büstüne saldıran Mehmet Malbora
    © Fotolia / DHA
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    "Kimin neden böyle bir şey yaptığını bilmiyorum. Bir eser yaparsın, herkes iyi şeyler söyler. Kötü şeyler söyler. Bu tür olaylar yaşanabilir. İyi konuşan için de kötü konuşan için de bir şey diyemem. Bu tür eleştirileri bekliyorum. Bundan önce de yaşandı, bundan sonra da yaşanacak. Bir şeyler ürettiğimiz sürece bunu doğru yorumlayan ve yanlış yorumlayan da olacak. Bu sadece bize özgü bir durum değil. Önemli olan doğru şeyi yaptığına inanmak. Ben doğru yaptığımı düşünüyorum. Atatürk'ü bütün Anadolu'nun renkleri ile yapmanın doğru bir çalışma olduğuna inanıyorum. Bu şekilde de devam edeceğim. Atatürk bir komutan, bir asker. Anadolu'yu kurtardı. Cumhuriyeti kurdu. Atatürk bizim gibi bir insan ve bizim gibi olan bu insan bütün kahramanlıkları yaptı. Bizim gibi de zeybek oynuyor."

    Geçen bahar aylarında heykele başladığını belirten Kahraman, "Tarihe damga vuran, ülkemizi kurtaran, insanlığımıza faydalı işler yapanların resimlerini ölene kadar yapacağım" dedi.

    Belediye başkanı da açıklama yaptı

    Urla Belediye Başkanı Burak Oğuz ise sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, heykelin belediyeye ait olmadığını, özel bir işletmenin bahçesinde bulunduğu hatırlatarak, "Heykelin belediyemiz ile alakası yok" dedi.

    'Gün içerisinde kaldırılmasına karar verilmiştir'

    Bir açıklama daha yapan Oğuz, "Basın yayın organlarında ve İnternet sitelerinde yer alan eleştirilere konu Atatürk Heykeli ile ilgili işletme sahibi ile görüşme sağlanmış ve gün içerisinde kaldırılmasına karar verilmiştir" diye yazdı.

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    Etiketler:
    Kurtuluş Savaşı, Nasrettin Hoca, Turgut Kahraman, heykel, Mustafa Kemal Atatürk, Urla, İzmir
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