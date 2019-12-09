Tepki toplayan Atatürk heykelinin sanatçısı konuştu: Anadolu'nun bütün renkleri var

Urla'da iş insanı ve sanatçı 63 yaşındaki Turgut Kahraman, kendi evi olan Zeytinli Köşk'ün bahçesinde 5 metre eninde, 6 metre uzunluğunda, üzerinde mavi, kırmızı, sarı, mor gibi birçok rengin bulunduğu Mustafa Kemal Atatürk heykelini inşa etti.
Alüminyumdan yapılan heykel, tartışmaları da beraberinde getirdi. Sosyal medyada eleştirilen ve tepki gösterilen heykeli yapan Turgut Kahraman, bütün eserlerinde Anadolu'nun tüm renklerini kullandığını söyledi.
- İzmir'de bir sanatçının, köşkünün bahçesine, yaptığı alüminyumdan oluşan renkli Atatürk heykeli
- İzmir'de bir sanatçının, köşkünün bahçesine, yaptığı alüminyumdan oluşan renkli Atatürk heykeli© DHA /
- İzmir'de bir sanatçının, köşkünün bahçesine, yaptığı alüminyumdan oluşan renkli Atatürk heykeli© DHA /
‘Tamamlandığında daha renkli olacak’
Yaptığı heykelin henüz bitmediğini ifade eden Turgut Kahraman, çalışmayı tamamladığında heykelin daha da renkli olacağını vurguladı.
‘Hareketleri zeybek oyunu ile tamamlanacak’
Turgut Kahraman, "İlaveler henüz bitmedi. Hareketli bir heykel olacak. Hareketleri zeybek oyunu ile tamamlanacak. Ben, Anadolu'daki bütün renkleri bütün eserlerime koyacağım" diye konuştu. Heykelin renkleri için yapılan eleştiriler hakkında da konuşan Kahraman, şunları söyledi:
‘Atatürk bizim gibi bir insan’
Geçen bahar aylarında heykele başladığını belirten Kahraman, "Tarihe damga vuran, ülkemizi kurtaran, insanlığımıza faydalı işler yapanların resimlerini ölene kadar yapacağım" dedi.
Belediye başkanı da açıklama yaptı
Urla Belediye Başkanı Burak Oğuz ise sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, heykelin belediyeye ait olmadığını, özel bir işletmenin bahçesinde bulunduğu hatırlatarak, "Heykelin belediyemiz ile alakası yok" dedi.
Kamuoyuna önemle duyurulur! pic.twitter.com/SB7y5e3bNA— I.Burak OGUZ 🇹🇷 (@iburakoguz) December 8, 2019
'Gün içerisinde kaldırılmasına karar verilmiştir'
Bir açıklama daha yapan Oğuz, "Basın yayın organlarında ve İnternet sitelerinde yer alan eleştirilere konu Atatürk Heykeli ile ilgili işletme sahibi ile görüşme sağlanmış ve gün içerisinde kaldırılmasına karar verilmiştir" diye yazdı.
KAMUOYUNA BİLGİLENDİRME— I.Burak OGUZ 🇹🇷 (@iburakoguz) December 9, 2019
Basın yayın organlarında ve İnternet sitelerinde yer alan eleştirilere konu Atatürk Heykeli ile ilgili işletme sahibi ile görüşme sağlanmış ve gün içerisinde kaldırılmasına karar verilmiştir.
Kamuoyuna duyurulur.
Saygılarımızla. @urlabelediyesi
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