Özel’in Kılıçdaroğlu’na gösterdiği fotoğrafların yakın çekimi ortaya çıktı

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda 2020 Merkezi Yönetim Bütçe Görüşmeleri başladı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 2020 Merkezi Yönetim bütçesine ilişkin sunum yaptığı sırada CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na telefonundan fotoğraflar gösterdi.

Özel'in Kılıçdaroğlu'na hangi fotoğrafları gösterdiği merak konusu oldu.

Sözcü'de yer alan habere göre, Kılıçdaroğlu’nun baktığı fotoğrafların; geçen şubat ayında Türkiye Taş Kömürü Kurumu’nun maden işçisi alımı için başvuru sürecini duyurmasının ardından Zonguldak ve Bartın’da kuyruğa akın eden vatandaşlar olduğu ortaya çıktı.