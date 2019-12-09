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    'Katliam yapmak istiyordum' demişti: Ceren'in katilinin cinayet öncesi zıpkın araması kamerada

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    Türkiye
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    Ordu'da üniversite öğrencisi Ceren Özdemir'i bıçaklayarak öldüren Özgür Arduç'un, cinayetten 4 saat önce zıpkın çalmak için girdiği av bayiindeki görüntüleri ortaya çıktı. Arduç, ilk ifadesinde "Param olsa silah alacaktım ama param yoktu. Katliam yapmak istiyordum. Zıpkın çalmayı da düşündüm ama ancak bıçak çalabildim" demişti.

    Cezaevi firarisi Özgür Arduç, Ordu'nun Altınordu ilçesinde 3 Aralık günü üniversite öğrencisi balerin Ceren Özdemir'i evinin önünde bıçaklayarak öldürdü.

    Cinayetin ardından Ordu Emniyet Müdürlüğü Arduç'u yakalamak için özel bir ekip kurdu. Ekip, Ceren'in bale dersi verdiği kurstan eve kadar olan 2.5 kilometrelik mesafeyi yürüyerek geldiği belirlendi.

    12 suçtan sabıkası var

    Polis, güzergahtaki ve olay yerindeki güvenlik kameraları ile mobese kayıtlarını mercek altına aldı. Görüntülerden Ceren'in evine yürüdüğü sırada gri renkte ve kapüşonlu mont giyen saldırgan tarafından takip edildiği ortaya çıktı.

    Yapılan araştırmalar sonunda görüntüdeki kişinin 12 suçtan sabıkası bulunan ve 1 Aralık günü cezaevinden firar eden uyuşturucu bağımlısı Arduç olduğu belirlendi.

    Polis ekiplerince yakalanan ve emniyette Ceren'i öldürdüğünü itiraf eden Arduç, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece 'canavarca hisle kasten öldürme' ve 'iki polisi yaralama' suçlarından tutuklandı.

    Arduç, güvenlik gerekçesiyle Van Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu'na sevk edildi.

    'Zıpkın çalmayı düşündüm ama bıçak çalabildim'

    Katil zanlısı Arduç'un cinayetten 4 saat önce zıpkın çalmak için Ordu'da girdiği bir av bayiindeki görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde; ellerini montun cebine koyarak av ürünlerini yakından inceleyip işletme sahibinden fiyatlar hakkında bilgi alan katil zanlısının, dikkat çekmemek için gülümsediği, fırsatını bulamayıp zıpkını çalamaması üzerine de av bayiinden çıktığı görülüyor.

    Cezaevinden firar ettiğinde birilerini öldürmeyi planladığını anlatan Arduç, sorgusunda av bayiinde girip zıpkın çalmaya çalıştığını ancak başaramadığını söyleyerek, "Üzerimdeki montu bir mağazadan çaldım. Ses çıkartan aparatı koparıp, üzerime giydim. Bıçağı bir av malzemecisinden çaldım. Param olsa silah alacaktım ama param yoktu. Katliam yapmak istiyordum. Zıpkın çalmayı da düşündüm ama ancak bıçak çalabildim" demişti.

    'Katilin buraya gelen adam olduğunu anladım'

    Katil zanlısının geldiği av bayii sahibi Rafet Yeşilyurt, "İçeri rahat bir tavırla girdi. Ürünlere baktı, zıpkının fiyatını sorup 'Şimdi almayacağım' dedi. Ben de 'Madem almayacaksın neden fiyatını soruyorsun' dedim. 'Dönüşte sonra alırım' dedi, bir süre bakınıp çıktı gitti. Olayı televizyondan duyduk. Katilin buraya gelen o adam olduğunu anladım" diye konuştu.

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    Etiketler:
    Kadın cinayeti, Kamera kayıtları, Ceren Özdemir, Ordu, Van, Cezaevi, Özgür Arduç, Bıçaklama, Katliam, Bıçak, zıpkın
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