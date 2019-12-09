İstanbul'da #LasTesis protestosu sırasında gözaltına alınan kadınlar adli kontrol şartıyla serbest

Şilili kadınların cinsel saldırı ve kadın cinayetlerini protesto için başlattığı ve tüm dünyaya yayılan #LasTesis adlı danslı gösteriyi dün İstanbul'da gerçekleştiren kadınlara polis müdahale etti. Gözaltına alınan 6 kadın bugün adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İstanbul'da dün Kadıköy İskele Meydanı'nda Kadın Meclisleri'nin çağrısı üzerine Şili'de başlayan akıma destek vermek üzere yüzlerce kadının gerçekleştirdiği #LasTesis performansı sonrası gözaltına alınan 6 kadın adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Avukat Tuba Torun, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Arkadaşlarımız adli kontrolle serbest. Yalnız şunu bilmemiz lazım: Aslında yine cezalandırıldık. Haftada bir imza, insan özgürlüğüne konulan ağır bir tedbirdir. Tüm bunlar zaten hiç yaşanmaması gerekirdi. Bunu hiç unutmayalım ve mücadelemize daha güçlü devam edelim" ifadelerini kullandı.

Arkadaşlarımız adli kontrolle serbest. Yalnız şunu bilmemiz lazım: Aslında yine cezalandırıldık. Haftada bir imza, insan özgürlüğüne konulan ağır bir tedbirdir. Tüm bunlar zaten hiç yaşanmaması gerekirdi. Bunu hiç unutmayalım ve mücadelemize daha güçlü devam edelim #LasTesis pic.twitter.com/r1Rwhno5CR — Tuba Torun (@avtubatorunn) 9 декабря 2019 г.

​Aralarında 'Kadın Cinayetlerini Durduracağız' Platformu Genel Sekreteri Fidan Ataselim ve platform temsilcilerinden Ayşen Ece Kavas’ın da bulunduğu gözaltına alınan 7 kadından de dün gece serbest bırakılmıştı.

Gözaltına alınanlara 'toplantı ve yürüyüş kanunlarına muhalefet, cumhurbaşkanına hakaret ve devlet kurumlarını aşağılama' suçlamaları yöneltilmişti.