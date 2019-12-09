İBB Başkanı: Kimse 3 çocuk babası Ekrem İmamoğlu’na ‘Kanal İstanbul’u yapıyoruz’ diye dayatamaz

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kanal İstanbul projesiyle ilgili olarak açıklamalarda bulundu ve "Bu konuyu bilim insanlarının tartışması gerekir. Kimse 3 çocuk babası vatandaş Ekrem İmamoğlu’na ‘Kanal İstanbul’u yapıyoruz’ diye dayatamaz. Yaptığımız her şey bu şehre fayda vermelidir" dedi.

Yapılan bir ankette İstanbulluların yüzde 88’nin Kanal İstanbul ile ilgili “Bir fikrim yok” dediğini belirten İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, ocak ayının ilk haftasında kamuoyuna açık çalıştay yaparak bilim adamlarını konuyu konuşmak üzere davet edeceklerini söyledi. Meclis üyelerini de çalıştaya özellikle davet etti.

'İstanbul'a ihanet etmeyelim'

Bugüne kadar Kanal İstanbul ile ilgili bir tane kamuoyuna açık bir çalıştay yapılmadığını vurgulayan İmamoğlu, "Bu konuyu bilim insanlarının tartışması gerekir. Kimse 3 çocuk babası vatandaş Ekrem İmamoğlu’na ‘Kanal İstanbul’u yapıyoruz’ diye dayatamaz. Yaptığımız her şey bu şehre fayda vermelidir. Resmi rakamlara göre yüzde 15 işsizlik bulunan bu ülkede 75 milyar lirayı neden harcıyoruz? İstanbul’a ihanet etmeyelim. Çocuklarımıza kötü bir miras bırakmayalım" dedi.

'Çılgın projelere ihtiyaç yok'

İstanbul’un doğal güzellikleri, tarihi ve jeopolitik konumuyla eşsiz bin kent olduğunu ve çılgın projelere ihtiyaç duymadığını vurgulayan İmamoğlu, Kanal İstanbul projesinin nüfusu zaten yoğun olan İstanbul’a 1 milyon 150 bin yeni nüfus öngördüğünü hatırlattı.

İmamoğlu, “İstanbul’un Kanal İstanbul’a ihtiyacı mı var? Toplamın yüzde 15’ine denk gelen 136 milyon metrekarelik tarım alanı yok olacak. Bu şehirde tam 1 milyon boş konut stoku var. Şehir genelinde imarlı arazilerin yüzde kaçı boş? Hiç hesaplandı mı? 1 milyon 150 bin yeni nüfus deniyor. Bence 2 milyon olacak. 1 milyar 250 milyon metreküp hafriyat dolguya dönüşecek deniliyor. Bence 2 milyar metreküp olacak. Türkiye’de her zaman bir denilir iki yapılır. Bakınız, Boğaz’da artık tanker geçişleri azalıyor. Petrol ve doğalgaz taşınması için Türkiye’nin de ortak olduğu boru hatları yapıldı. İleriki yıllarda tankerle taşıma minimuma inecek” dedi.

Melen Barajı'nın çatlaklarını gösterdi

İBB Meclisi’nde tartışılan Melen Barajı’nın son durumu hakkında da açıklama yapan Ekrem İmamoğlu’nun gösterdiği barajın çatlaklarla dolu fotoğrafı, projenin yapımındaki yanlışı gözle önüne serdi.

Geçtiğimiz aylarda Melen Barajı’nı ziyaret etmesine rağmen konuyla ilgili kamuoyuna açıklama yapmadığını, İSKİ Genel Müdürü’nü DSİ ile görüştürerek sorunun bir an önce çözülmesi için talimat verdiğini aktaran İmamoğlu, “Melen Barajı ile ilgili ilk konuşan ‘İstanbul’un 3 aylık suyu kaldı. Ne yapacaksın?’ diyen Sayın Cumhurbaşkanıdır. Projedeki çatlakların sebebi yapımdaki yanlış tercihtir. İnşaatın yığma taş ile yapılması önerildiği halde betonla yapılmasıdır. İSKİ Genel Müdürümüzü DSİ ve Bakanlık ile ilişkilendirilerek projenin düzeltilmesi için 2020’de kaynak ayrılmasını talep ettik. Ancak yapım için bütçe tahsis edilmedi. Yapılan barajın parasını İSKİ yani İstanbullular ödüyor” şeklinde konuştu.

Köylerde su indirimi için yetki TBMM'de

İmamoğlu, MHP’li Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz’ın gündeme getirdiği kanun değişikliği nedeniyle İSKİ’nin uygulayamadığı, “İstanbul’daki 33 köyün köy statüsünün 5 yıl daha uzatılarak su faturalarının 1 liradan ödenmeye davam etmesi” önerisiyle ilgili ise şu bilgiyi verdi:

“Bakış açınızın yanındayım. Ancak, kanun değişikliği var. Bu konu İBB Meclisi’nin değil TBMM’nin konusudur. Beraber Ankara’ya gidelim. Bunu lütfen partileriniz TBMM’de dile getirsin. Bizim partimiz de dile getirecek. Bu haliyle kanuna aykırı bir konuyu burada konuşmayalım.”