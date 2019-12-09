Uludağ’da kaybolan dağcılar aranırken bir cesede ulaşıldı

Uludağ'da kaybolan dağcıları arama çalışmaları sırasında kırmızı montun bulunduğu konuma yaklaşık 1 kilometre uzaklıkta bir ceset bulundu. Ekipler, cesedin kayıp dağcılardan birisine ait olup olmadığı konusunda araştırma yapıyor.

İstanbul'dan Bursa'ya 1 Aralık Pazar günü gelen ve araçlarını Uludağ Jandarma Karakolunun yanına park ettikten sonra zirve istikametine yürümeye başlayan Mert Alpaslan ve arkadaşı Efe Sarp, bir süre sonra sisin bastırması nedeniyle kaybolmuş, ihbar üzerine arama çalışması başlatılmıştı. Çalışmalar 8. gününe girerken aramalar Efe Sarp'ın montunun bulunduğu bölgede yoğunlaştırılmıştı.

Bu konuma yaklaşık 1 kilometre uzaklıkta bir ceset bulundu. Ekipler, cesedin kayıp dağcılardan birisine ait olup olmadığı konusunda araştırma yapıyor.

Mert Alpaslan ve Efe Sarp için İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) koordinesinde yürütülen çalışmalara bir jandarma insanlı keşif uçağı, iki helikopter, 4 jandarma asayiş timi, 4 JÖH timi, 16 JAK personeli, 30 AFAD personeli ve 40 sivil arama kurtarma gönüllüsü olmak üzere 161 kurtarma personeli katılıyordu.