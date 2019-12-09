Cumhurbaşkanı Erdoğan: Libya'yla anlaşmada Türkiye uluslararası haklarını kullandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya'yla yapılan anlaşma ile ilgili, "Bu mutabakat muhtırasıyla Türkiye esasında uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarını kullandı" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TRT ortak yayınında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunup soruları yanıtlıyor.



Libya'yla yapılan anlaşma ile ilgili Erdoğan, "Bu mutabakat muhtırasıyla Türkiye esasında uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarını kullandı" dedi.

Erdoğan, "Bir sondaj gemisi daha alacağız. Sadece Akdeniz'de değil, Karadeniz'de hatta uluslararası sularda da bu çalışmaları sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya'yla mutabakat muhtırasından İçeride ve dışarıda rahatsız olanlar olduğunu söyledi.

Doğu Akdeniz ile ilgili Erdoğan, "Hep bugüne kadar vurdular, aldılar, yok bundan sonra böyle olmayacak, artık bizler de hakkımıza sahip çıkacağız" şeklinde konuştu.

"Bu yapılanlar uluslararası deniz hukukuna uygundur"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye ile Libya olarak karşılıklı yeni bir anlaşma ile belirlediğimiz bu münhasır ekonomik bölge alanlarında ortak arama faaliyetleri gerçekleştirebileceğiz, herhangi bir sıkıntı yok." diyerek şöyle konuştu:

"Diğer uluslararası aktörler, bu anlaşma ile Türkiye'nin çizdiği alanlarda onay almaksızın arama tarama faaliyeti yapamaz. Güney Kıbrıs, Mısır, Yunanistan ve İsrail, bu bölgeden Türkiye'nin onayı olmadan doğal gaz nakil hattı kuramaz. Dolayısıyla bizim bu noktada herhangi bir taviz vermemiz mümkün değil. Bu yapılanlar uluslararası deniz hukukuna kesinlikle uygundur."

Erdoğan, "Bu muhtıra ile Türkiye, uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarını korumaktaki kararlılığını dünya kamuoyu nezdinde açıkta göstermiştir." ifadelerini kullanarak, "Muhtıra Rum-Yunan ikilisinin Türkiye'yi Akdeniz'de çevreleme, yalnızlaştırma girişimlerine güçlü bir cevap niteliğindedir." şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bizim derdimiz düşman kazanmak değil, dost kazanmak. Düşman olanlar varsa onları da dost olmaya

davet ediyoruz" dedi.

"Hedefimiz Tel Abyad-Resulayn arasına 1 milyon insan yerleştirmek"

Erdoğan, "Tel Abyad ile Resulayn arasına 1 milyon insan yerleştirmek. Bizim güvenli bölgedeki hedefimiz, planlama bu" ifadelerini kullandı.