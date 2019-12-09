Akar, Rus mevkidaşı Şoygu ile görüştü

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Bakan Akar, Rusya Federasyonu Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Bakan Akar, RF Savunma Bakanı Şoygu ile yaptığı telefon görüşmesinde; Barış Pınarı Harekât Bölgesinde gelinen son durum başta olmak üzere, İdlip ve diğer bölgelerdeki savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunmuştur.https://t.co/5l3wQke5Ru pic.twitter.com/vn2ssBucdI— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) December 9, 2019
Bakan Akar ve Şoygu görüşmede, Soçi Mutabakatı kapsamında Barış Pınarı Harekat Bölgesi'nde gelinen son durum başta olmak üzere, İdlib ve diğer bölgelerdeki savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulundu.
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